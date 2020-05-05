Новая вирусная пневмония продолжает распространяться в Юго-Восточной Азии (обновлено)

05.05.2020, 19:52, Разное

Ученые определили, какой вирус стал причиной вспышки неизвестной пневмонии в Китае. У части заболевших они выделили новый коронавирус, родственник возбудителя тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), который также известен как «атипичная пневмония».

На стыке 2019 и 2020 годов в Китае было зарегистрировано около 60 случаев неизвестной пневмонии. Китайские ученые обнаружили новый тип корановоируса у 15 из 57 пациентов с этой болезнью в городе Ухань, сообщает CNN со ссылкой на канал CCTV.

Ученые провели полное секвенирование генома выделенного вируса. Кроме того, они сообщили, что электронная микроскопия показала типичные признаки присутствия коронавирусов.

Коронавирусы – большая группа вирусов, которые способны вызывать заболевания различной степени тяжести: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Во время пандемии 2002-2003 годов SARS заболели более 8000 человек, от болезни умерли 774 человека. Вирусы этой группы также вызывают ближневосточный респираторный синдром (MERS), который был впервые описан в Саудовской Аравии в 2012 году. Эта болезнь унесла 851 жизнь.

Новый коронавирус, судя по всему, не так опасен для жизни, как возбудители SARS и MERS. К настоящему времени не было зарегистрировано ни одной смерти, связанной с ним, но семь пациентов находились в критическом состоянии. Болезнь проявляется преимущественно лихорадкой и, у части пациентов, затруднениями дыхания.

Механизм передачи нового коронавируса изучен недостаточно, но в настоящее время нет доказательств, что он может передаваться от человека к человеку. Есть предположение, что люди могут заражаться им от животных, поскольку часть пациентов с этой болезнью работала на рынке морепродуктов, на котором также продаются животные, включая птиц и кроликов. Коронавирусы могут инфицировать как людей, так и животных. Ранее было известно шесть типов вирусов, которые могут заражать людей.

Эффективное лечение, направленное непосредственно на вирусы SARS и MERS, еще не разработано. Но вентиляция легких и борьба с лихорадкой помогают облегчить симптомы этих болезней.

В заявлении Всемирной организации здравоохранения сообщается, что в ближайшие недели должна появиться новая, более полная информация о новом вирусе.

Обновление от 13 декабря 2020 года. От пневмонии, которую вызывает новый коронавирус, умер один человек. Это произошло в четверг, 9 января. Информация о смерти появилась на сайте Комиссии по здоровью города Ухань в субботу, 11 января, сообщает MedicalXpress.

12 января ВОЗ подтвердила информацию, что, судя по всему, заболевание связано с одним рынком в городе и не распространилось дальше. Reutersсообщает, что 717 человек, которые были в контакте с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением.

Обновление от 14 декабря 2020 года. ВОЗ сообщила, что ограниченная передача вируса от человека к человеку возможна.

«Исходя из информации, которая у нас есть, существует ограниченная возможность передачи инфекции от человека к человеку, потенциально в семьях, но сейчас хорошо понятно, что стабильной передачи от человека к человеку нет»,- цитирует Reuters слова Марии ванн Керхове (Maria Van Kerkhove), исполняющей обязанности директора ВОЗ по новым заболеваниям.

Обновление от 16 января 2020 года. Япония подтвердила первый случай новой коронавирусной пневмонии в стране, сообщает Guardian. Заболевание развилось у мужчины, который посетил город Ухань в Китае.

В среду, 15 января власти Таиланда сообщили, что начнут проверки в аэропортах для выявления возможных случаев новой коронавирусной пневмонии. Ожидается, что накануне Китайского нового года количество жителей Китая, которые посещают страну, увеличится. Меры предосторожности связаны с тем, что в 13 января в Таиланде был зафиксирован первый случай заболевания. Коронавирусная пневмония была выявлена у китайской туристки.

Обновление от 17 января 2020 года. В Китае зарегистрирован второй смертельный случай в результате новой коронавирусной пневмонии. Шестидесятидевятилетний мужчина умер в городе Ухань. Таиланд сообщает о втором случае заболевания в стране, болезнь обнаружена у туриста из Китая.

Немецкие ученые разработали первый диагностический тест для новой коронавирусной пневмонии.

Обновление от 20 января 2020 года. Власти Китая подтвердили, что новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться: количество случаев утроилось, зарегистрирована третья смерть от болезни.

Мунициальная комиссия по здоровью города Ухань собщает, что на выходных было зарегистрировано 139 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией вдобавок в 62 известным. В субботу, 18 января, был зафиксирован третий смертельный исход в результате болезни.

20 января в Южной Корее зафиксирован первый случай заболеваний новой короновирусной пневмонией. Заболевшая – тридцатипятилетняя жительница города Ухань. Пассажиры и экипаж самолета, на котором она прилетела в страну находятся под медицинским наблюдением.

Обновление от 21 января 2020 года. В Китае умер четвертый пациент c коронавируной пневмонией. Ученые работают над вакциной против нового заболевания.