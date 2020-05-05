Головин вошел в команду сезона Лиги 1 по версии эксперта beIN Sports

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05.05.2020, 19:50, Новости дня

Известный в прошлом футболист, бывший главный тренер "Пари Сен-Жермен", а ныне эксперт телеканала beIN Sports Луис Фернандес составил символическую сборную французской Лиги 1, которая досрочно завершила сезон-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса.

В команду года по версии Фернандеса вошел российский хавбек "Монако" Александр Головин, а также его одноклубник, французский нападающий Виссам Бен-Йеддер.

Aleksander #Golovin dans son XI de la #Ligue1 2019/20 de Luis Fernandez !! 👀
Un milieu de terrain comme ça ferait fureur au #PSG en passant 😉 pic.twitter.com/7QK4HVSgIu

— Foot Russe (@FootRusse) May 5, 2020

Помимо монегасков в сборную сезона попали вратарь Матц Зельс ("Страсбург"), защитники Хуан Бернат ("ПСЖ"), Юнис Абдельхамид ("Реймс"), Альваро Гонсалес ("Марсель"), Амари Траоре ("Ренн"), полузащитник Эдуардо Камавинжа ("Ренн") и нападающие Килиан Мбаппе, Неймар (оба – "ПСЖ"), Виктор Осимхен ("Лилль").

Стоит отметить, что в пятницу, 1 мая, издание France Football опубликовало свою версию символической сборной Лиги 1. В нее российской полузащитник не вошел. При этом ранее американским изданием The Score россиянин был признан самым прогрессирующим игроком чемпионата.

Напомним, Головин – воспитанник московского ЦСКА, из которого перешел в "Монако" летом 2018 года за 30 миллионов евро. Александр в текущем сезоне в составе монегасков принял участие в 30 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативных передачи.



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