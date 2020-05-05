В Минпросвещения рассказали, как самоизоляция повлияет на школьное образование в будущем

05.05.2020, 19:50, Новости дня

Ситуацию, которая сложилась в мире в связи с коронавирусом, нужно учесть при составлении учебника по ОБЖ. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он вместе с руководителем Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлией Шойгу принял участие в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24", это совместный проект с пресс-службой правительства. Обсуждали, когда в этом году будет проводиться Единый госэкзамен, по каким предметам состоятся всероссийские проверочные работы, как самоизоляция повлияет на школьное образование в будущем.

Для школьников, учителей и родителей режим напряженный, но надежду на скорое разрешение трудностей, связанных с эпидемиологической ситуацией, в Министерстве просвещения не теряют. Нагрузку для учеников постепенно ослабляют, чтобы снизить психологическое напряжение. А оно, по словам специалистов, постепенно нарастает.

"В числе тех частых обращений, которые к нам поступают, волнуют и вызывает стресс, вопрос о том, что же будет с выпускными экзаменами 9-11 классов, смогут ли дети выпуститься", — отметила Юлия Шойгу.

Выпуститься, получить аттестат и поступить в ВУЗ смогут все, кто к этому готовится. Вопрос лишь в сроках, когда состоятся экзамены. Даты смещаются и окончательное решение будет принято, когда в Роспотребнадзоре скажут, что проведение итоговых работ безопасно для здоровья учеников.

"Мы прекрасно понимаем , что зачислить в ВУЗ мы не можем без ЕГЭ. Пока решение состоит в том, чтобы провести экзамен с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, 12 мая, решение будет скорректировано", — рассказал Сергей Кравцов.

Рассматриваются изменения и для тех, кто помладше. На начало нового учебного года перенесли всероссийские проверочные работы для 4-8 классов. Кравцов не исключил, что уже с 1 сентября учеба может начаться в офлайн-режиме, а вот основной госэкзамен в этом году и вовсе могут отменить.

"В отношении 9 классов принято решение о том, что пока итоговая аттестация состоится по двум предметам — русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение об отмене аттестации, и она пройдет по текущим оценкам", — прокомментировал министр просвещения.

Площадку интернет-школы планируют развивать и дальше. Дистанционный вариант удобен не только для работы с учениками, но и преподавателями. Автор учебника о современных вызовах в основах безопасности жизнедеятельности Юлия Шойгу может стать первой, кто проведет урок для преподавателей.

"Интересную задачу нам сама жизнь подкинула. Тот формат, в котором сейчас учатся ребята, во многом позволяет развернуть и курсы повышения квалификации, я считаю, в том числе для учителей ОБЖ. Несколько разделов основ безопасности жизнедеятельности, по-моему, сейчас в прямом эфире мы всей страной сдаем практически как на итоговой государственной аттестации", — подчеркнула Юлия Шойгу.

В онлайн могут перейти и родительские собрания. Сейчас для этого разрабатывают свою, новую платформу .

"Мы хотим сделать систему и уже апробируем некий аналог Zoom, Skype, но отечественный, чтобы действительно это была закрытая система, чтобы не утекали персональные данные. Это тоже очень актуально", — рассказал Сергей Кравцов.

Вмешавшись фактически во все сферы жизни, коронавирус не остановил их работу, а лишь видоизменил. Экзамены и аттестации в большинстве лишь отодвигаются по срокам. Не исключено, что с новыми датами состоится и главный праздник для выпускников, но и здесь все тоже будет зависеть от эпидемиологической обстановки.