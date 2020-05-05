Коронавирус бьет по науке и производству: НПО “Энергия” и корпорация “Иркут” несут потери

05.05.2020, 19:50, Новости дня

Коронавирус COVID-19 не щадит никого, потери несет российская наука. 5 мая не стало генерального конструктора НПО "Энергия" Евгения Микрина. Он долгое время проходил лечение от инфекции, но болезнь победила. И сегодня же стало известно, что умер замдиректора корпорации "Иркут" Игорь Виноградов. Ранее в СМИ появилась информация, что его госпитализировали с пневмонией. А в середине апреля скончался физик-ядерщик Данила Тлисов. Ему было всего 36 лет.

Последняя командировка генерального конструктора НПО "Энергия" Евгения Микрина была на Байконур, там происходил запуск и посадка космического аппарата с новой системой навигации, цифровыми платформами . Все прошло успешно. Уже вернувшись в Москву, академик Микрин почувствовал недомогание. Спасти его не удалось.

"Все, что связано с пилотируемой космонавтикой, обеспечением полетов, проходило через него. Это большая потеря для РАН, для нашей космической отрасли. Активный, позитивный человек, с потерей которого трудно смириться", — констатирует президент РАН Александр Сергеев.

Коллеги называют его уникальным звеном, которое связывало достижения фундаментальной науки с практической пилотируемой космонавтикой. МКС летает дольше того срока, который ей отводили. Это важное достижение космонавтики, к которому имел непосредственное отношение академик Микрин. Он принимал участие в стыковках, посадках, маневрах практически всех наших космических кораблей.

"Он и его коллеги разработали совершенные системы управления. Он был генеральным конструктором, он отвечал за все. Его познания математические и инженерные были глубоки и разнообразны", — вспоминает Микрина академик РАН, директор ОИВТ Владимир Фортов.

Все отмечают и знания, и хорошую нервную систему, которая помогали в сложных ситуациях. Ценили академика Микрина и за рубежом.

"Конструктор, организатор, новатор — много эпитетов можно применить к Евгению Анатольевичу. Это огромная утрата, мы были вместе за запуске пилотируемого "Союза" 9 апреля. Он был бодр, шутил", — вспоминает глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

5 мая же стало известно, что скончался Игорь Виноградов, заместитель гендиректора корпорации "Иркут" по сертификации и качеству гражданской авиатехники. Виноградов занимался сертификацией отечественных самолетов Sukhoi SuperJet 100. Он внес большой вклад в стандартизацию самолета по российским и европейским нормам.

Несет потери и фундаментальная и прикладная наука. Всего 36 лет было умершему 15 апреля физику-ядерщику Даниле Тлисову. Блестящий учёный, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований РАН. Он был участником крупных международный научных экспериментов. Данила заболел после возвращения из командировки в ЦЕРН.

"Данила Тлисов входил в число участников экспериментов в составе группы ИЯИ. Он занимался электроникой, детекторами. Его исследования определяли успешное проведение экспериментов", — подчеркивал заведующий отделом физики высоких энергий Института ядерных исследования (ИЯИ) РАН Юрий Куденко.

Данила Тлисов четыре года назад стал лауреатом премии эксперимента СМS на Большом адронном коллайдере (БАК) за большой вклад в исследования радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения . Карьера молодого ученого стремительно шла вверх. На всех фотографиях Данила Тлисов улыбается.