 

Минобороны уточнило число заболевших коронавирусом военных

05.05.2020, 19:48, Новости дня

За все время тестирования коронавирус установили у 1475 российских военнослужащих, среди военнослужащих в военных вузах – у 1186 человек, сообщило Минобороны.

«В ходе сплошного тестирования в ВС РФ в период с марта по 5 мая … установлено 1475 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны РФ – 378 человек, в изоляторах по месту службы – 514 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 14 человек, изолированы на дому – 569 человек, выздоровело – 174 человек (за весь период)», – сообщили в министерстве, передает РИА «Новости».

Число военнослужащих, включая курсантов и слушателей в военных вузах с положительными тестами на коронавирус – 1186 человек, из них за все время выздоровели 187 человек.

В понедельник сообщалось, что коронавирус выявили у 1384 военных, а также у 1247 военнослужащих в военных вузах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Пожары в зоне отчуждения ЧАЭС подошли к границе с Белоруссией

24.04 / Глава Минэкономразвития: ВВП России сократится в 2020 году на 5%

02.05 / В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек

30.03 / Коронавирус спровоцировал рекордное снижение экономических настроений в еврозоне

23.04 / Россия отреагировала на блокирование в ООН резолюции по коронавирусу

12.04 / Одобрены выплаты для 6 тыс. российских граждан за рубежом

15.04 / Степанов: Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости COVID-19, говорить о выходе из карантина нецелесообразно

06.04 / Лещенко попросили «выматываться» из Коммунарки

03.05 / Коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину – ВОЗ

18.04 / “Не требовал ни от кого денег и взятки не брал”. Первый заместитель Кличко попросил об отстранении на время расследования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска