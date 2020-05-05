Мнение: Большой американский кидок, танкерные пираты и российская замена для нефти

05.05.2020, 19:45, Разное

1. Мы с Кримсональтером провели шестое заседание Клуба Зелёной Свиньи. Говорили про возможный развал Евросоюза, о «голоде библейских масштабов», о застывших на подходе к США танкерах и о возможной конфискации Дональдом Трампа того триллиона, который китайцы держат в долларовых облигациях.

Сокращённую версию видео я прикрепил к посту. Полную версии смогут увидеть только члены клуба:

https://sponsr.ru/greenpig

2. На чём сможет заработать Россия в этом тяжёлом для нефтегазового бизнеса году?

Во-первых, на зерне. Мировые цены на пшеницу высоки, цена российской пшеницы достигала в апреле 225 долларов за тонну:

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33555-eksportnye-tseny-na-rossiyskuyu-pshenitsu-prodolzhili-rasti/

В конце марта, напомню, пшеница на какое-то время стала дороже нефти. Россия, правда, сейчас приостанавливает экспорт, чтобы гарантировать продовольственную безопасность внутри страны, однако излишки мы всё равно наверняка будем продавать:

https://www.gazeta.ru/business/2020/04/26/13063489.shtml

Ограничение введено до 1 июля. Очевидно, что когда станут ясны масштабы будущего урожая, запрет могут снять, и с конца лета Россия возобновит поставки. Пока же дефицит зерна на рынке поддерживает цены.

Во-вторых, Россия продаёт за рубеж вновь добываемое золото, и здесь, напротив, власти сняли ограничения на экспорт:

https://lenta.ru/news/2020/04/28/gold/

Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости.

По словам Вязовского, нарушение международных цепочек поставок привело к нехватке золота на нью-йоркской бирже Comex, которая наблюдается последние два месяца.

Ситуацию могут исправить действия российских властей, выдавших экспортную лицензию золотодобывающим компаниям. Такие лицензии позволят продавать металл за рубеж напрямую, без посреднического участия банков.

«В текущем году производство золота в России может превысить 370 тонн, так что российский “желтый металл” может стать той палочкой-выручалочкой, что спасет мировой рынок от дефицита и разрыва цен», — отметил Вязовский.

3. Неожиданную поддержку нефтяным ценам могут оказать африканские пираты. На этот раз не сомалийские, а пираты Гвинейского залива:

https://lenta.ru/news/2020/04/28/pirates/

Нефтяной рынок столкнулся с новой угрозой — морские пираты по всему миру и особенно в районе Западной Африки нарастили свою деятельность, создавая риски для международных нефтяных компаний. Об этом сообщает CNBC.

Издание со ссылкой на данные Международного морского бюро (IMB) отмечает, что рост пиратства ставит под угрозу традиционные международные цепочки поставок. Согласно этим данным, в первом квартале 2020 года всплеск активности пиратов наблюдался во всем мире. В общей сложности зафиксировано 47 случаев вооруженного разбоя на море, что на девять случаев больше, чем в первом квартале 2019 года (38 случаев).

На Гвинейский залив, ключевой центр, в пределах которого добыча нефти осуществляется восемью странами-экспортерами Западной Африки, к настоящему моменту приходится 21 нападение пиратов и 90 процентов всех похищений в открытом море.

Если сложности с морской перевозкой нефти будут и дальше нарастать, это поможет помочь ценам немного приподняться. Впрочем, пиратам сейчас выгоднее захватывать не сами танкеры с нефтью, которая относительно дешёвая, а экипажи, с целью получения выкупа за заложников.

Тем не менее, это в любом случае создаёт компаниям дополнительные расходы и вносит непределённость на нефтяной рынок. А поскольку от падения цен на нефть пострадают в том числе и африканские нефтедобычтики, — та же Нигерия, к примеру, — есть основания считать, что на фоне экономического кризиса пиратство в регионе будет и дальше процветать.