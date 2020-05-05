Мнение: Шкатулочка

05.05.2020, 19:40, Разное

С черным чемоданчиком недавно разбирались, теперь давайте – про шкатулочку.

И чемоданчик, и шкатулочка – это вполне определенные места в психике человека, где собраны разные штуки, в психологии это называется паттернами, которые помогают решать задачу излюбленным или привычным способом.

Места эти называются мнемоническими, они связаны с памятью.

Наша память подобна дому, где много этажей, на этажах – комнаты, в комнатах – шкафы, в шкафах – полки, на полках – коробки.

Есть шкафы или даже комнаты связанные с работой, есть шкафы, связанные с любовью или с детьми.

И если человеку нужно решить какую-то задачу, его фокус внимания летит к шкафу, находит полку, достает коробку. Иногда человек не может вспомнить, что-то крутится в голове, но никак не ухватишь, и тогда он может начать вспоминать ассоциативный ряд, все что связано с искомым, то есть шарит фокусом по соседним полкам и коробкам.

Вот чемоданчик – это такая емкость с ручкой, которая у некоторых людей пылится на полке и достается время от времени, а у некоторых – постоянно с собой, всегда в руке. Некоторые держат чемоданчик в шкафу, а кто-то таскает с собой. У рыбаков чемоданчика нет вообще, они от него давно избавились или никогда не собирали. У них есть много других инструментов, много способов решать проблемы в границах, без пытки других людей.

Но большинство людей свой черный чемоданчик собирают любовно и с удовольствием, и очень радуются, когда приобретают новый инструмент.

Дескать: о, вот какой эффективный способ надавить на человека, буду знать.

Или: ах вот как можно извлечь помощь или согласие, надо запомнить.

Люди радуются новым пыточным инструментам и складывают их в свой черный чемоданчик. Когда уже не вмещаются, заводят чемоданчик побольше, иногда второй, третий. Целый шкаф для пыточных чемоданчиков или даже целая пыточная комната есть у некоторых людей, где на стене висят плетки, лежат скалки разных размеров и многообразные щипцы, диких форм как экзотические зубастые монстры. Иметь дело с такими людьми неприятно, а они, заметив, что от них пятятся, решают, что нужны более эффективные методы. Многие именно за этим приходят в мой блог, и в другие психологические паблики. Ищут коучей, чтобы те научили их пытать других и получать желаемое.

А вот шкатулочка.

Коробочка для невинных, на первый взгляд, безделушек.

Шкатулочка нужна для того, чтобы собирать туда милые сердцу штучки, только сердцем в этом случае называется корона.

Многим людям корона успешно заменяет сердце. Они говорят: “Так сладко на сердце”, когда корона их получила корм.

Корона – это чувство грандиозности, своей раздутой значимости и величия.

Накормить корону – это значит получить подтверждение этому, обычно вытянув из кого-то что-то.

Если “на сердце” от этого становится сладко, то это не сердце, а корона.

Символ “сердце” связан с эмпатией, с любовью и состраданием к другим людям. Вот это правильно называть сердцем, а не всякую дрянь.

От красоты природы настоящее сердце может таять, от любования чем-то или кем-то, от радости за других, от гордости за что-то общее.

Самооценка – вещь очень простая и функциональная, необходимая для разумной деятельности, и если человек пытается извлекать из растущей самооценки кайф, значит у него растет корона.

Вот для кормления “самооценки”, а на самом деле – короны, и нужна шкатулочка.

Когда нет свежего корма для короны и щипцы не помогают, можно залезть в закрома.

Шкатулочка может собираться для подтверждения значимости для конкретного человека, а может собираться для подтверждения своей значимости для людей вообще или для людей определенного пола.

У любителей кормить корону, шкатулочек много.

Когда «на сердце пусто», то есть корона голодна, можно достать подходящую шкатулочку, разложить ее содержимое, погладить, рассмотреть, понюхать, покормить корону, поверить в свою значимость и тем себя утешить.

Стандартный набор шкатулочки показан на картинке.

1. Лайки

(знаки одобрения, часто самые формальные и незначительные).

2. Смайлики

(улыбки и взгляды, офлайн и онлайн, даже самые случайные. “Принц взглянул на меня 3 раза, 1 раз улыбнулся и 1 раз вздохнул”).

3. Гороскопы

(все характеристики, которыми можно себя утешить или сделать вывод о “совпадениях” с избранником, сюда же относится соционика, нумерология, графология, физиогномика и прочие типологии, даже япечорин и онанегин, если используются для кормления короны).

4. Ромашки

(любит-не любит-к сердцу прижмет и другие подобные свидетельства любви, включая сны).

5. Фантики

(воспоминания об конфетках, когда-то подаренных судьбой).

6. Крошки

(здесь все предложения, вложения и вытянутые признания, собрав которые в кучку, можно скатать себе маленький пирожок).

7. Магнитики

(вынужденные подарки и сувениры, например те, которые привозят из путешествий или дарят на НГ).

8. Гербарий

(цветы, которые были подарены когда-то)

9. Пасьянсы

(удачные гадания на картах, на кофейной гуще, на стеклянном шаре и другие хорошие прогнозы).

Поговорим о шкатулочке, друзья.

Приводите пример, но лучше примеры из писем или из классики или из ФС.

Или о своей шкатулочке расскажите и о том, как избавляетесь от нее.

Что мешает избавляться?