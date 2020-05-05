Вирусолог перечислил инфекции, делающие человека похожим на зомби

05.05.2020, 19:30, Разное

Игорь Никоноров, вирусолог, пояснил об инфекциях, влияющих на людей так, что они начинают походить на зомби из кинофильмов. Больше всего под такое описание подходит заболевание куру.

Специалист заявил, что корреспонденты спрашивают его о существовании инфекций, которые в плане поведения делают людей похожими на зомби. Эксперт пояснил о редком заболевании куру, имеющем такую клиническую картину. У недуга длительный инкубационный период до 30 лет и более, передающийся через ритуальный каннибализм. Это приоринная болезнь, а заражение случается, когда в тело проникает патоген, изменяющий белок самого организма. Заболевание куру обнаружили в 1950-х годах у людоедов, которые поедали мозг людей без термической обработки.

Также вирусолог сообщил, что еще в прошлом веке врачи обратили внимание нарушения психики у больных гриппом, они проявлялись в высокой утомляемости в сочетании с неустойчивым настроением, депрессивных расстройствах с суицидальными мыслями, плаксивости и раздражительности.

Похожие симптомы эксперт наблюдал при гепатите A и бешенстве. При гепатите A можно диагностировать помрачение сознание, а также зрительные и слуховые галлюцинации. При бешенстве речь становится путанной.