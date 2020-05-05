Сильвестр Сталлоне анонсировал выпуск сиквела «Разрушителя»

05.05.2020, 19:30, Разное

Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне пояснил о создании нового фильма про «Разрушителя». Об этом он написал в своем микроблоге.

Звезда американских боевиков Сильваестр Сталлоне поделился воспоминаниями касательно работы над определенными кинопроектами. Во время общения с поклонниками, артист рассказал неожиданную для многих новость о киноленте «Разрушитель». Одному из них он заявил, что в настоящее время вместе с кинокомпанией Warner Bros работает над новой лентой про «Разрушителя». «Получается фантастически», отметил Сталлоне. Других подробностей он не раскрыл, поэтому в данный момент невозможно предугадать, станет новая работа перезапуском или продолжением.

Фильм «Разрушитель» увидел свет в 1993 году. Он рассказывает о борьбе несправедливо осужденного сотрудника полиции Джона Спартана в исполнении Сильвестра Сталлоне и опасного террориста Саймона Феникса, образ которого воплотил чернокожий артист Уэсли Снайпс. Их заморозили по приговору суда после смерти многих невинных людей, умерших при задержании преступника, и поместили в криогенную камеру. В будущем Феникс сбегает из тюрьмы, а полиции из-за бессилия приходится разморозить Спартана по прозвищу «Разрушитель» для поимки злоумышленника. Бюджет фильма составил 57 млн долларов США, но в прокате он заработал 159 млн долларов.