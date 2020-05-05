 

«День абрикосового варенья»: Наташа Королёва и Сергей Глушко отметили годовщину своего первого свидания

05.05.2020, 19:30, Разное

Эстрадная певица, актриса и фотомодель Наташа Королёва и актёр, певец и бодибилдер Сергей Глушко отметили годовщину своего первого свидания. Знаменательную дату супруги называют Днем абрикосового варенья.
46-летняя исполнительница и 50-летний актёр, известный в странах бывшего СССР как стриптизёр под псевдонимом Тарзан, вступили в брак 16 лет назад. Пара сыграла свадьбу после рождения сына Архипа, до которого они были вместе ещё 2 года. День абрикосового варенья появился в жизни звездных супругов благодаря незабываемому первому свиданию.

Сергей Глушко пригласил Наташу Королёву к себе домой – в маленькую арендованную «хрущевку». Банка абрикосового варенья, которая была единственным угощением, показалась возлюбленным слаще всех десертов в мире. С того момента у будущих супругов зародился собственный праздник – День абрикосового варенья.

В связи с карантином из-за коронавируса, Королёва и Глушко отпраздновали годовщину своего первого свидания дома. Певица и актёр побаловали себя тортом с тем самым легендарным вареньем.



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