Полицейский эскорт и частный самолет: Криштиану Роналду все-таки вернулся в Турин

05.05.2020, 19:20, Разное

Главная звезда туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду наконец-то смог добраться до Италии. Несколько дней подряд футболист никак не мог вылететь из Португалии на своем частном самолете из-за отсутствия разрешения на полет. Процесс получения необходимой бумаги усложнился из-за новых порядков, введенных после начала эпидемии коронавируса в стране. В воскресенье после того, как правительство Италии одобрило возобновление тренировок “Ювентуса”, разрешение было получено, но и тогда рейс задержали на два часа.

Вчера вечером Криштиану приземлился в Турине. Но на этом приключения спортсмена и его семьи не закончились. В Италии его встретило сразу несколько машин полиции: они сопроводили Роналду до дома, где он с семьей будет проводить двухнедельный карантин, прежде чем наконец встретится с командой. Также спортсмен несколько раз пройдет тест на COVID-19.

Напомним, что футболист после приостановки чемпионата Италии из-за пандемии коронавируса улетел к себе на родину в Португалию, где и находился до сегодняшнего дня.

JUVE, ECCO CR7!

Partito da Madeira, Cristiano #Ronaldo è atterrato poco fa a #Torino con il suo jet privato.

Il campione della #Juventus dovrà sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni prima di riprendere gli allenamenti con la squadra il 18 maggio#Sportitaliapic.twitter.com/HO8VEtdiqk

— Sportitalia (@tvdellosport) May 4, 2020