 

Полицейский эскорт и частный самолет: Криштиану Роналду все-таки вернулся в Турин

05.05.2020, 19:20, Разное

Главная звезда туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду наконец-то смог добраться до Италии. Несколько дней подряд футболист никак не мог вылететь из Португалии на своем частном самолете из-за отсутствия разрешения на полет. Процесс получения необходимой бумаги усложнился из-за новых порядков, введенных после начала эпидемии коронавируса в стране. В воскресенье после того, как правительство Италии одобрило возобновление тренировок “Ювентуса”, разрешение было получено, но и тогда рейс задержали на два часа.

Вчера вечером Криштиану приземлился в Турине. Но на этом приключения спортсмена и его семьи не закончились. В Италии его встретило сразу несколько машин полиции: они сопроводили Роналду до дома, где он с семьей будет проводить двухнедельный карантин, прежде чем наконец встретится с командой. Также спортсмен несколько раз пройдет тест на COVID-19.

Напомним, что футболист после приостановки чемпионата Италии из-за пандемии коронавируса улетел к себе на родину в Португалию, где и находился до сегодняшнего дня.

JUVE, ECCO CR7!

Partito da Madeira, Cristiano #Ronaldo è atterrato poco fa a #Torino con il suo jet privato.

Il campione della #Juventus dovrà sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni prima di riprendere gli allenamenti con la squadra il 18 maggio#Sportitaliapic.twitter.com/HO8VEtdiqk

— Sportitalia (@tvdellosport) May 4, 2020



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Ученые в Мьянме обнаружили шесть новых видов коронавируса у летучих мышей

28.03 / Врач Евгений Комаровский назвал способы лечения коронавируса на дому

09.04 / Мнение: Сито и пороги

10.04 / Общество: Коронавирус ослабил защиту россиян от мошенников

02.04 / Обращение Путина к народу в связи с коронавирусом

14.03 / Мнение: Письмо: “Активно пикапствовал”

08.04 / Личное: Сериальчики в изоляции

09.04 / Анфиса Чехова в разгар эпидемии решила открыть бюро знакомств

13.04 / Мнение: Техническое задание по дискредитации Черноморского Флота

28.04 / В условиях кризиса наука работает над важнейшей технологией тысячелетия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска