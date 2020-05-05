Чехия захотела урегулировать отношения с Россией

05.05.2020, 19:16, Новости дня

МИД Чехии направил по дипломатическим каналам РФ ноту с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях после сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, сообщил глава ведомства Томаш Петржичек.

«Мы передали российской стороне [дипломатическую] ноту с предложением начать консультации в соответствии с параграфом пять договора о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и РФ. Это первое формальное предложение такого характера, сделанное между обеими сторонами. Российская сторона пока говорила об этой возможности только в СМИ», – сказал чешский министр, передает ТАСС.

Глава ведомства пояснил, что такие консультации являются стандартным механизмом, предусмотренным договором.

«От имени МИД хотел бы попросить депутатов [чешского парламента] обеспечить возможность для [поиска и реализации] дипломатических решений [споров в чешско-российских отношениях]. Политизация этих тем может принести контрпродуктивный эффект», – отметил Петржичек.

По его словам, Чехия не нарушала обязательств, указанных в договоре.

Напомним, в апреле памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973), который был установлен на площади Интербригады в Праге, сняли с пьедестала.

В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично.