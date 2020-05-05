 

«Было поражено около 80% легких»: Надежда Бабкина впервые после заболевания дала интервью

05.05.2020, 19:09, Разное

Надежда Бабкина после заболевания впервые дала интервью по видеосвязи. Артистка подробно пояснила о своем пребывании в больнице и о том, что происходило с ее легкими.
Надежда Бабкина сообщила, что перед госпитализацией ощущала помутнение, трудности с дыханием и постоянное желание спать. Певица не догадывалась, что могла быть инфицированной, поскольку придерживалась всех правил гигиены, мыла руки, носила маску, и даже сделала с помощью специальных служб генеральную уборку квартиры, используя дезинфицирующие средства.

Однако утром 27 марта певица стала плохо себя чувствовать, поэтому, собрав необходимые личные вещи, вызвала «Скорую помощь». Надежда Георгиевна подчеркнула, что в приемном покое у нее отказали ноги, а на рентгеновском аппарате медики увидели поражение 80% легких. Поэтому была немедленно проведена операция, перед которой певицу ввели в искусственную кому. Сначала Бабкину кормили через зонд и оказывали помощь в передвижении по палате. Артистка призналась, что врачи позже рассказывали, как она ругалась матом, будучи в коме.

На данное время Бабкина пребывает дома и чувствует себя хорошо. Она очень благодарна медикам, сумевшим спасти ей жизнь, а всех россиян призывает находиться в своих домах. Свою болезнь и выздоровление певица считает знаковым событием, передает «Комсомольская правда».



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