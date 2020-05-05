 

Учёные из Китая призвали правительство Италии до августа не снимать карантин

05.05.2020, 19:09, Разное

Учёные из Китая провели исследование, и его результаты заставили их обратиться к правительству Италии. Они призвали власти не снимать карантин до августа, так как без ограничительных мер в стране начнётся более серьёзная эпидемия коронавируса.
Известно, в Италии начали процедуру снятия карантинных мер, введённых в конце марта в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19. В средиземноморской стране вспышка заболевания оказалась одной из самых серьёзных в мире, и число скончавшихся ставит государство на третье место после США и Испании. Тем не менее, в настоящий момент угрожающая ситуация пройдена, и власти начали говорить о необходимости постепенного снижения карантинных мер. В Китае это решение считают преждевременным и очень опасным. Расчёты специалистов указывают, сейчас послаблять ограничения нельзя, и в итальянском правительстве должны отказаться от своих планов.

Проведённое исследование показывает, в Италии нельзя снимать карантин до августа. Расчёты указали, на Апеннинском полуострове эпидемия коронавируса развивалась с другим индексом, она пока не достигла пика и не начала снижаться, а лишь замедлилась из-за реализованных мер. Высока вероятность того, что уже в ближайшее время болезнь начнёт развиваться с новой силой, что приведёт к её второй волне и серьёзным последствиям.



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