Ноутбуки Microsoft Surface Book 3 сравнили с мощными игровыми ПК

05.05.2020, 19:09, Разное

Ноутбуки Microsoft Surface Book 3 можно будет назвать игровыми персональными компьютерами. В отличие от нового MacBook Pro 13, старшую версию должны оснастить процессором CPU Core i7-1065G7 и 32 Гб ОЗУ.

У ноутбуков Microsoft Surface Book достаточно производительные видеокарты, позволяющие перевоплощать эти ПК в игровые системы. В более ранних устройствах, таких как Surface Book 2, используется периферийное устройство GeForce GTX 1060, способное справиться со многими компьютерными программами, служащими для организации игрового процесса. Такая же видеокарта будет установлена в 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro 13, а GeForce GTX 1660 Ti, сходная с настольной GTX 1660 Super, будет в 15-дюймовой версии.

Также стало известно, что в 15-дюймовом устройстве собираются применить профессиональные графические адаптеры Nvidia Quadro. Однако более подробной информации о видеокартах пока нет.