 

Ноутбуки Microsoft Surface Book 3 сравнили с мощными игровыми ПК

05.05.2020, 19:09, Разное

Ноутбуки Microsoft Surface Book 3 можно будет назвать игровыми персональными компьютерами. В отличие от нового MacBook Pro 13, старшую версию должны оснастить процессором CPU Core i7-1065G7 и 32 Гб ОЗУ.
У ноутбуков Microsoft Surface Book достаточно производительные видеокарты, позволяющие перевоплощать эти ПК в игровые системы. В более ранних устройствах, таких как Surface Book 2, используется периферийное устройство GeForce GTX 1060, способное справиться со многими компьютерными программами, служащими для организации игрового процесса. Такая же видеокарта будет установлена в 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro 13, а GeForce GTX 1660 Ti, сходная с настольной GTX 1660 Super, будет в 15-дюймовой версии.

Также стало известно, что в 15-дюймовом устройстве собираются применить профессиональные графические адаптеры Nvidia Quadro. Однако более подробной информации о видеокартах пока нет.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / В Подмосковье пенсионер бесследно исчез в собственной квартире

18.04 / ЛОР-врачи рассказали о симптоме COVID-19 при “бессимптомном” течении болезни

26.03 / Племя темнокожих карликов из летописей Китая

06.04 / Мнение: Кодовое имя “Катерина”

15.04 / Актриса Федосеева-Шукшина огласит свою последнюю волю

04.04 / Кэти Перри и Орландо Блум оригинально раскрыли пол своего будущего ребенка

22.04 / В жизни Топалова и Тодоренко произошли кардинальные изменения

15.04 / 19-летний сын Кирилла Андреева тайно женился и показал снимки со свадьбы

05.04 / В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом

29.04 / В iPhone SE 2020 выявили испорченную функцию Haptic Touch

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска