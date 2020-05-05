Полиция нашла разжегших мангал в центре Петербурга молодых людей

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05.05.2020, 19:08, Новости дня

Петербургские полицейские установили группу молодых людей, разжегших мангал в центре города на Сенной площади, сообщили в в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

«В ходе проверки сотрудники полиции установили, что инцидент произошел 2 мая около 17.30 на Сенной площади. Оперативно были установлены личности двух молодых людей, принимавших участие в событиях. <…> Возбуждены административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии (проведение массового мероприятия)», – сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Во вторник молодых людей доставили в отдел полиции для привлечения к ответственности, отметили в ГУ МВД.

Проверку инициировали после размещения в соцсетях видео на котором два молодых человека и девушка жарят шашлыки на Сенной площади. Нарушителями оказались молодые люди из города Боровичи Новгородской области.

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Публикация от Алексей (@ushakov53) 3 Май 2020 в 9:00 PDT

В 2018 году молодые люди попытались установить на памятнике «Медный всадник» мангал.



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