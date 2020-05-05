 

Мнение: О фатальной негодности российских ИВЛ

05.05.2020, 19:05, Разное

Только ленивый не поиздевался над известием о том, что #Россия поставила #США негодные аппараты для искусственной вентиляции лёгких и слупила с Америки денег за свою «гуманитарную помощь». Из-за чего вместо пиара вышел конфуз.

Но так ли всё просто на самом деле?

Следим за руками…

В конце марта российский президент Владимир #Путин и его американский визави Дональд #Трамп мило поговорили по телефону. В ходе разговора была достигнута договорённость, что Россия поможет Америке товарами первой необходимости для борьбы с эпидемией CoVID-19, которая уже захлестнула Нью-Йорк на тот момент. Во всяком случае, о нехватке средств индивидуальной защиты врачей и аппаратов ИВЛ в госпиталях Нью-Йорка трубили тогда на всех углах. Даже Илон #Маск отличился с благотворительностью…

В итоге 1 апреля в аэропорту JFK в Нью-Йорке приземлился самолёт из России с грузом вентиляторов, перчаток, противогазов и т.п. Всё было ОК. Но месяц спустя с подачи агентства АВС разразился #скандал – дескать, гранаты вентиляторы у России не той системы, а ещё скаредный Кремль выставил Америке счёт на 650 тыс. долл. за свою «гуманитарную помощь».

Ужас, да? И блогеры вдоволь поглумились.

А теперь – по фактам.

1. О том, что это была не безвозмездная поставка, а именно закупка по льготным ценам Штатами оборудования у России было известно сразу же – линк.
Кратко: По словам представителя госдепартамента Морган Ортагус, США закупили расходные материалы, которые включали вентиляторы и средства индивидуальной защиты. «Мы ценим, что Россия продаёт нам эти товары ниже рыночной стоимости», – сказала она.

2. О том, что эта закупка оплачивается Госдепом США и российским РФПИ в пропорции 50/50 тоже было известно изначально. При этом именно американская сторона:
а) оформила заказ на такую покупку и
б) назвала её гуманитарной помощью.
Цитата того же spokesperson Госдепа: «Обе страны оказывали гуманитарную помощь друг другу во времена кризисов в прошлом и, несомненно, будут делать это снова в будущем».

3. В оригинале от АВС по ссылке: cargo included 45 ventilators that were not immediately useable because of voltage-related issues (перевод: груз включал 45 вентиляторов, которые не могли быть сразу же использованы из-за проблем с напряжением). Разница между не могут использоваться [в принципе], как утверждают распространители этого фейка, и не могли быть использованы немедленно всем ли очевидна? Да, на практике возникли ещё некоторые сложности с интерфейсами передачи данных, но это уже совсем не зависело от российской стороны, поскольку заказчиком выступала таки FEMA.

4. Ещё один аргумент критиков – мол, Россия поставила Штатам полнолицевые военные противогазы М-95, тогда как американские медики якобы используют респираторы, не закрывающие всё лицо. Но в действительности это были промышленные фильтрующие противогазы ППФ-95М с маской ППМ-98. Такие, как на картинке.

Тот, кто видел фото американских врачей из красной зоны, легко поймёт, что разговоры про открытое лицо – миф, и что такая маска на самом деле удобнее и безопаснее импровизированного комплекта респиратор+очки+допзащита лица.

5. И, наконец, по поводу хозяйственных перчаток вместо медицинских, о чём тоже не преминуло сообщить агентство АВС. А что, СИЗ нужны только врачам, а вот уборщики или прозекторы пусть работают голыми руками?

И вот вопрос, а почему с такой радостью прогрессивная общественность подхватывает очевидные фейки?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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