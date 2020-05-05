Европейские рынки демонстрируют рост на фоне смягчения карантинных мер

05.05.2020, 18:55, Новости дня

Европейские рынки во вторник демонстрируют позитивную динамику.

Лондонский индекс FTSE и франкфуртский DAX к середине торгов поднялись на 1,1 процента, а парижский CAC-40 – на 1,5 процента.

Азиатские рынки ранее во вторник также преимущественно демонстрировали рост: сиднейский индекс S&P/ASX закрылся повышением на 1,6 процента, гонконгский Hang Seng – на 1,1 процента, а тайваньский TSEC 50 – на 0,5 процента.

Биржи Сеула, Шанхая и Токио во вторник закрыты.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 9,9 процента до 22,41 доллара за баррель, а на эталонную нефть марки Brent – на 7,5 процента до 29,26 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие американские биржевые индексы выросли почти на 1 процент.

Рост на европейских рынках стал продолжением позитивного тренда на Уолл-стрит, отмеченного в понедельник: индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ закрылись повышением.

Судя по всему, инвесторов обнадеживает постепенное смягчение карантинных мер, повышающее вероятность роста потребительского спроса, который может в определенной степени стимулировать восстановление экономики.