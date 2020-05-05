 

Мадуро: среди задержанных «наемников» было двое американцев

05.05.2020, 18:55, Новости дня

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что среди так называемых «террористов-наемников», которые пытались совершить вооруженное вторжение в страну ранее на этой неделе, было двое американцев.

Выступая во вторник по государственному телевидению, Мадуро продемонстрировал паспорта, которые, по его словам, принадлежат американцам Эйрану Берри и Люку Денману, которые были в числе 13 задержанных в ходе неудавшегося рейда в воскресенье.

Мадуро утверждает, что Берри и Денман работали на американского ветерана Джордана Гудро, который возглавляет базирующуюся во Флориде охранную компанию Silvercorp USA.

По словам венесуэльских военных, Берри и Денмана поймали при попытке проникнуть в порт Ла-Гуайра из соседней Колумбии. В ходе неудавшейся атаки погибли восемь человек. В понедельник венесуэльское телевидение показало фотографии задержанных, лежащих на земле со связанными руками.

В соцсетях появился видеоролик, в котором Гудро признал, что организовал операцию. В телефонном интервью Reuters он также сказал, что Берри и Денман были ее участниками, назвав их «своими ребятами».

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо отвергает обвинения правительства в том, что он нанял Silvercorp для совершения нападения. Власти США также отрицают причастность страны к инциденту.

Администрация Мадуро нередко обвиняет политических оппонентов в попытках свергнуть правительство. Критики считают эти обвинения предлогом для задержания оппозиционеров.

Последние шесть лет в Венесуэле наблюдается острый экономический кризис. Более 50 стран, в том числе США, поддержали Гуайдо после спорных выборов 2018 года, однако Мадуро продолжает контролировать венесуэльскую армию. Соединенные Штаты ввели в отношении Венесуэлы ряд санкций.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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