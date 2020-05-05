Мнение: Досье на подполковника Гвоздкова

05.05.2020, 18:54, Разное

Досье на подполковника Генштаба ВСУ Гвоздкова.

Перед вами досье на подполковника Генерального Штаба ВСУ Александра Гвоздкова. Данный деятель является выходцем из Крыма, но в родную гавань он возвращаться не собирается. Подполковник Гвоздков активно участвовал в карательной операции на территории ДНР и ЛНР, что ставит себе в заслугу.

В 2017 году он проходил обучение в Куантико, на базе морской пехоты США в Командно-Штабном колледже для повышения оперативно-тактической квалификации. Кроме того, Гвоздков обучался на курсах в Британии, Голландии и Сербии.

Участвовал в охране и сопровождении иностранных лиц, которые приезжали в зону АТО. Также сопровождал делегации НАТО во время их визита в Киев. Имеет опыт обращения с иностранным оружием.

Можно отметить, что при годовой зарплате в 107 тыс. гривен, на счетах в Приватбанке у подполковника Генштаба ВСУ лежит 612 тыс. гривен, что поднимает вопрос об альтернативных источниках дохода. Жены и своей квартиры нет.

По представленным телефонам вы можете связаться с подполковником Гвоздковым и обсудить особенности повышения квалификации в Куантико.

По нашему мнению, вероятность того, что подполковник Гвоздков, мягко говоря, не сотрудничает с спецслужбами стран НАТО, крайне мала.

Редакция ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/agent-gvozdkov-iz-genshtaba-vsu/ – цинк