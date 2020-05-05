 

Жители РФ увеличили расходы во время карантина

05.05.2020, 18:53, Разное

Сотрудники Сбербанка изучили расходы жителей РФ в период карантина. Их расходы увеличились на 5,3% с 27 апреля по 3 мая, чаще всего люди покупали бытовую электронику.
Пандемия коронавируса нового типа Covid-19 побудила граждан РФ в больших масштабах покупать бытовую технику. Они последовательно увеличивают объемы трат в таковых сегментах, где данная возможность у них имеется. Как и предполагалось, активизировалась сфера онлайн-покупок во всех товарных сегментах. Населению приходится приобретать изделия в интернет-магазинах из-за коронавируса.

Российские автодилеры могут похвастаться показателем в 30% от всех заключенных сделок, которые были оплачены потребителями в онлайн-режиме. При этом они обычно не желают получать расчет в таком виде в целях минимизации издержек.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Мнение: Незаконный протест

11.04 / Врач Александр Мясников рассказал о рисках использования аппарата ИВЛ

17.04 / Врачи московской больницы №15 поддержали пациентов доброй улыбкой

01.04 / Мнение: Более 100 заявлений на батюшку: СК проверяет отца Димитрия Смирнова по 282 статье

01.04 / Мнение: Время сыграет в интересах Конституции

01.05 / Рост заболеваемости коронавирусом замедлился, количество смертей растет

01.05 / Без тени смущения: Рианна снялась в провокационной рекламной кампании

05.05 / Мнение: Истории с 17-го теста

06.04 / Число зараженных коронавирусом в России перевалило за 6 тысяч

04.05 / Мнение: Медицинская диктатура

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска