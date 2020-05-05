Жители РФ увеличили расходы во время карантина

05.05.2020, 18:53, Разное

Сотрудники Сбербанка изучили расходы жителей РФ в период карантина. Их расходы увеличились на 5,3% с 27 апреля по 3 мая, чаще всего люди покупали бытовую электронику.

Пандемия коронавируса нового типа Covid-19 побудила граждан РФ в больших масштабах покупать бытовую технику. Они последовательно увеличивают объемы трат в таковых сегментах, где данная возможность у них имеется. Как и предполагалось, активизировалась сфера онлайн-покупок во всех товарных сегментах. Населению приходится приобретать изделия в интернет-магазинах из-за коронавируса.

Российские автодилеры могут похвастаться показателем в 30% от всех заключенных сделок, которые были оплачены потребителями в онлайн-режиме. При этом они обычно не желают получать расчет в таком виде в целях минимизации издержек.