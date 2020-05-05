Эксперты перечислили авто, пришедшие и ушедшие с российского рынка в апреле

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05.05.2020, 18:53, Разное

Аналитики провели мониторинг российского авторынка, определив, что в прошлом месяце сразу две машины перестали продаваться на территории страны, а ещё одна модель лишилась дизельной модификации. Прежде всего, речь идёт о китайском кроссовере H6, которому не удалось завоевать большую популярность у россиян.
Сообщается, что дилеры автоконцерна приняли решение о снижении цены на транспортное средство, начав финальные реализации. Предположительно, в продаже осталось не менее 500 экземпляров, доступных по выгодной стоимости. Предприятие KIA в Калининграде больше не будет выпускать Cerato Classic предыдущего поколения – планируется продажа оставшихся машин по выгодной цене, отметили в российском офисе бренда. KIA Sportage с дизельным двигателем тоже покидает отечественный авторынок из-за низкого потребительского спроса.

Что касается новинок, то в РФ ожидается дебют кроссовера Audi Q7. По неофициальным данным, цена составит 4,8-5,46 миллиона рублей в зависимости от вариации. Двумя другими новинками являются китайские модели Changan CS75FL и Haval H5.



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