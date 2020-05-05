 

Дирижер Волгоградского музтеатра скончался после падения с балкона

05.05.2020, 18:48, Новости дня

Дирижер Волгоградского музыкального театра Вадим Венедиктов скончался, упав с балкона, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Заслуженный деятель искусств РСФСР Вадим Венедиктов скончался во вторник на 83-м году жизни, сообщили в комитете культуры Волгоградской области, передает РИА «Новости».

В региональном СК уточнили, что дирижера нашли лежащим возле своего дома.

«Судя по характеру повреждений и всех обстоятельств, он выпал с балкона. Проводится проверка», – добавили в ведомстве.

Источник в администрации области пояснил, что Венедиктову, вероятно, стало плохо с сердцем, после чего он случайно перевалился через перила балкона.

Венедиктов был назначен в музыкальный театр в 1989 году. Там он создал проект «Волгоградская оперная антреприза».

В 2019 году художественный руководитель саратовского театра юного зрителя 76-летний Юрий Ошеров в четверг скончался в больнице, куда поступил после падения в оркестровую яму.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / «КамАЗ» потерял 2 млрд рублей за неделю простоя

01.05 / В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявлен коронавирус

17.04 / Число вирус-положительных в США превысило 650 тыс. человек

04.04 / ВАДА приостановило работу 12 лабораторий

13.04 / Ученым удалось создать змеиный яд в пробирке

07.04 / Заводы Nissan, Toyota и Hyundai в Санкт-Петербурге не хотят возвращаться к работе

22.04 / Трамп просит Гарвард и другие компании с крупными фондами вернуть денежную помощь, выделенную для поддержки бизнеса

26.03 / В Черновицкой области выздоровело трое больных COVID-19

21.04 / Названы возможные сроки открытия европейских границ

26.03 / Путин не исключил господдержки бизнеса по доставке еды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска