Дирижер Волгоградского музтеатра скончался после падения с балкона

05.05.2020, 18:48, Новости дня

Дирижер Волгоградского музыкального театра Вадим Венедиктов скончался, упав с балкона, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Заслуженный деятель искусств РСФСР Вадим Венедиктов скончался во вторник на 83-м году жизни, сообщили в комитете культуры Волгоградской области, передает РИА «Новости».

В региональном СК уточнили, что дирижера нашли лежащим возле своего дома.

«Судя по характеру повреждений и всех обстоятельств, он выпал с балкона. Проводится проверка», – добавили в ведомстве.

Источник в администрации области пояснил, что Венедиктову, вероятно, стало плохо с сердцем, после чего он случайно перевалился через перила балкона.

Венедиктов был назначен в музыкальный театр в 1989 году. Там он создал проект «Волгоградская оперная антреприза».

В 2019 году художественный руководитель саратовского театра юного зрителя 76-летний Юрий Ошеров в четверг скончался в больнице, куда поступил после падения в оркестровую яму.