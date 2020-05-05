Российские пивовары пожаловались на вступивший в силу закон о «наливайках»

05.05.2020, 18:48, Новости дня

Запрет продажи алкоголя в барах и ресторанах в жилых домах в РФ усилит кризис на рынке общепита и приведет к закрытию многих небольших пивоварен, сообщил председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман.

«Чем меньше компания – тем более значимыми для нее были продажи в небольших барах и магазинах разливного пива. Продажи кегов могли доходить и до 100%. Поэтому, я думаю, для маленьких пивоваренных компаний, как и для небольших предприятий общественного питания, данный закон может быть смертелен, он ускорит их экономическую «смерть» и усилит кризис», – сообщил Бриман, передает РИА «Новости».

Из-за ограничений по коронавирусу могут не открыться минимум 30% заведений общепита в стране, отметил он со ссылкой на экспертные оценки.

«Не очень понятно, почему вступление закона в силу нельзя было отложить, ведь сейчас весь общепит закрыт из-за пандемии. Возможность работы после снятия ограничений могла бы стать хорошей поддержкой для небольших заведений», – сказал Бриман.

По его словам, придомовые заведения, где могут продавать алкоголь в обход действующих ограничений, действительно существуют.

«Но если уж запрещать работу таких заведений, тогда легальным компаниям нужно давать альтернативные возможности для работы, например разрешать онлайн-продажи пива – и вопросов было бы гораздо меньше», – отметил он.

«Если же мы говорим о шуме от таких баров – в РФ действует Кодекс об административных правонарушениях, в котором содержатся меры наказания за нарушения общественного порядка. В жилых домах кому-то могут мешать домашние животные или музыкальные увлечения соседей – но никто же не запрещает держать дома собак, кошек или музыкальные инструменты», – подвел итог Бриман.

Во вторник в РФ вступил закон, который запрещает продажи алкоголя в заведениях общепита в многоквартирных домах, на прилегающих к ним территориях, если площадь составляет меньше 20 квадратных метров.