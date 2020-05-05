 

Warner Bros и Traveller’s Tales анонсировали игру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

05.05.2020, 18:30, Разное

Представители компаний Traveller’s Tales и Warner Bros обнародовали главное изображение новой игры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Также разработчики раскрыли некоторые особенности проекта.
В процессе прохождения LEGO Star Wars: The Skywalker Saga игроки смогут лучше исследовать историю всех эпизодов культовой саги «Звездные войны», изучить легендарные места, противостоять Палпатину и поучаствовать в гонках на Татуине. Новый игровой проект выйдет летом нынешнего года на платформах Nintendo Switch, Sony PlayStation 4, Xbox One и PC.

До этого сотрудники студии Traveller’s Tales выпускали LEGO Star Wars почти по всем кинокартинам франшизы. Разработчикам пришлось собрать все фильмы в единую игру, чтобы подчеркнуть завершение саги Скайуокеров. Авторы признались, что перед ними стояла задача сделать все правильно и внести новые детали для полноценности игры. Для этого им пришлось задействовать новые игровые системы, технологии и разработчиков.



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