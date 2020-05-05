Эксперт: США закупают в постсоветских странах боеприпасы для испытаний своей техники

05.05.2020, 18:30, Разное

Недавно стало известно, что Управлением армии США по работе с подрядными организациями (Рок-Айленд) была размещена заявка на закупку партий вооружения и боеприпасов в странах бывшего СССР и Варшавского договора. Данное мероприятие прокомментировал одному из отечественных изданий военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский.

Примечательно, что США и их союзники по НАТО обосновали указанные закупки необходимостью “проведения испытаний и учений, а также боевого применения”. В закупочных списках нашлось место, в первую очередь, для артиллерийских боеприпасов, а также некоторых популярных образцов стрелкового оружия – например, автоматов Калашникова и пистолетов Макарова. Комментируя такие планы Соединенных Штатов, военный эксперт сразу заметил, что боеприпасы необходимы американским военных для проверки своих образцов военной техники “на прочность”. Вероятнее всего, как заметил Мураховский, такие тестирования будут производиться на территории Абердинского полигона (штат Мэрилэнд, США). В ходе таких испытаний, как полагает специалист, будут проверены не только надежность брони военной техники НАТО, но и статистический расход снарядов на то, чтобы вышеуказанные образцы вооружения были уничтожены в бою.

В интервью изданию Kp.ru военный эксперт заметил, что подобные закупки совершаются не впервые, однако они производились уже довольно давно. Связано это с тем, что в последние десятилетия армия США была переориентирована на борьбу с терроризмом, но сейчас вновь вернулась к перспективе возможных конфликтов с “высокоуровневым соперником”. Среди стран, которые, по мнению Виктора Мураховского, скорее всего, станут обеспечивать Пентагон упомянутым оружием и боеприпасами, специалист назвал страны бывшего Варшавского договора: Болгарию, Румынию и Хорватию, а из постсоветских – Украину.