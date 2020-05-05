Академик РАН: “США провоцируют рост угрозы ядерной войны”

05.05.2020, 18:30, Разное

Сергей Рогов, занимающий пост научного руководителя Института США и Канады РАН, пояснил о вероятном сценарии развития глобальной политики. Академик считает, что США провоцируют рост угрозы ядерной войны.

В настоящий момент РФ и США ведут переговоры по продлению договора СНВ-3. Эксперт, представляющий РАН, отметил, фактически это соглашение является последним рычагом, позволяющим сдерживать распространение и изготовление ядерного оружия. Администрация Дональда Трампа рассматривает подписание документации, если к уже существующей договорённости присоединится Китай, но этого не произойдёт. И нет никаких условий, чтобы желания Белого дома реализовались.

В итоге, вероятно развитие событий по негативному сценарию. Если СНВ-3 перестанет существовать, в мире возрастёт военная напряжённость, а также возрастёт риск начала ядерной войны. По мнению политолога, сейчас центральная ось системы международных отношений пролегла между Пекином и Вашингтоном. В них прослеживаются параллели с “холодной” войной. Он убеждён, американо-китайские отношения будут развиваться по восходящему вектору, и наиболее серьёзные последствия, к которым может привести такая политика – это нарушение или разрыв торговых отношений. В таком случае нарастание напряжения в Южно-Китайском море неизбежно.

Отмечается, на сегодняшний день подписанный между Россией и США договор СНВ-3 позволяет регулировать количество межконтинентальных баллистических ракет. Их число ограничено 700 экземплярами, в не зависимости от типа пусковых платформ. Кроме того, подписавшие могут иметь на вооружении ещё 1 550 боеголовок, а также 800 не развёрнутых и развёрнутых пусковых установок.