Нефть подорожала до трехнедельного максимума

05.05.2020, 18:26, Новости дня

В течение 5 мая цены на нефть выросли до трехнедельных максимумов. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже The ICE Futures.

Так, стоимость барреля эталонного сорта североморской нефти Brent впервые с 15 апреля поднялась выше $30 за баррель. На максимуме контракты со сроком исполнения в июле торговались по $30,46. На момент выхода новости котировки немного опустились – сейчас баррель стоит $29,93 (+10,03% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня торгов).

Американская WTI выросла в цене на 16,18% – до $23,69 за баррель. Это максимальная стоимость с 20 апреля.

20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной (падение стоимости контрактов со сроком исполнения в июне и позже было незначительным) – в течение дня апреля котировки падали до минус $40 за баррель. На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля.

Нефть дорожает на фоне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи – на 9,7 млн баррелей в сутки, что составляет около 10% от всего поступающего на рынок сырья.