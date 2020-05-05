Американские спецслужбы считают, что РФ может вмешиваться в президентские выборы в США в 2020 году – СМИ

05.05.2020, 18:26, Новости дня

Министерство национальной безопасности США и ФБР в начале этого года предупреждали власти американские штатов о возможном вмешательстве России в выборы президента Америки, которые запланированы на осень, сообщило 4 мая агентство Associated Press.

Журналисты располагают текстом меморандума от 3 февраля, который составили американские спецслужбы.

В документе сказано, что Россия может тайно консультировать кандидатов на пост главы Белого дома. Кого именно, не указано. Американские власти “ранее не видели, чтобы Россия пыталась применять подобные действия против США”, но политические консультанты, работающие на близкого к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина, участвовали в секретных кампаниях во многих странах Африки, отметили составили меморандума.

Документ описывает восемь возможных российских тактик, которые разделены на высокие и умеренные угрозы.

К высоким угрозам отнесены возможная хакерская атака и утечка информации, как это было на президентских выборах 2016 года, распространение тенденциозных материалов на тему выборов в подконтрольных СМИ для влияния на целевую аудиторию, применение экономических и деловых рычагов, продвижение своих интересов с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях.

В список умеренных угроз включили возможные манипуляции с базами данных избирателей и системами подсчета голосов, финансовую поддержку кандидатов на пост президента США, а также тайные консультации с представителями их кампаний.

Поскольку меморандум готовили до вспышки коронавируса, в нем не отражено, как пандемия может повлиять на инструменты, которые использует Россия.

Получить комментарии ФБР и министерства внутренней безопасности по поводу отчета агентству не удалось.

Associated Press отметило, что администрация президента Дональда Трампа обеспокоена возможным вмешательством России в американскую политику, даже несмотря на то, что Трамп пытается преуменьшить участие Кремля в его победе над демократом Хиллари Клинтон в 2016 году.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали “ерундой”. В опубликованном в январе 2017 года докладе ЦРУ говорилось, что Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Главными соперниками станут демократ Джо Байден, оставшийся единственным кандидатом на выдвижение от партии, и республиканец, действующий президент Дональд Трамп. Также в выборах участвуют независимые кандидаты и представители других партий, но традиционно основная борьба за Белый дом ведется между кандидатами от Демократической и Республиканской партий.