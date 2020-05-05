УЕФА начал возвращать деньги за билеты на Евро-2020

05.05.2020, 18:26, Новости дня

Европейский футбольный союз (УЕФА) 5 мая открыл возможность для возврата билетов на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года, который был перенесен на 2021 год из-за коронавируса.

Заполнить форму для возврата денег за билеты можно на официальном сайте УЕФА.

В сообщении, разосланном болельщикам, которые купили билеты на Евро-2020, отмечается, что процедуру можно пройти до 26 мая. Сдать их предлагают тем фанатам, которые точно знают, что не смогут попасть на поединки в следующем году. При этом УЕФА подчеркивает, что сдавать билеты необязательно – они будут действительны и в 2021 году. Те, кто пока не определился, сможет ли он посетить поединки в следующем году, УЕФА советует подождать до окончательного определения расписания матчей – тогда будет открыта еще одна возможность для возвращения билетов.

Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Однако из-за пандемии коронавируса УЕФА перенес чемпионат Европы по лето 2021 года.