 

УЕФА начал возвращать деньги за билеты на Евро-2020

05.05.2020, 18:26, Новости дня

Европейский футбольный союз (УЕФА) 5 мая открыл возможность для возврата билетов на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года, который был перенесен на 2021 год из-за коронавируса.

Заполнить форму для возврата денег за билеты можно на официальном сайте УЕФА.

В сообщении, разосланном болельщикам, которые купили билеты на Евро-2020, отмечается, что процедуру можно пройти до 26 мая. Сдать их предлагают тем фанатам, которые точно знают, что не смогут попасть на поединки в следующем году. При этом УЕФА подчеркивает, что сдавать билеты необязательно – они будут действительны и в 2021 году. Те, кто пока не определился, сможет ли он посетить поединки в следующем году, УЕФА советует подождать до окончательного определения расписания матчей – тогда будет открыта еще одна возможность для возвращения билетов.

Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Однако из-за пандемии коронавируса УЕФА перенес чемпионат Европы по лето 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / В МЧС рассказали, как уберечься от коронавируса после прогулки

12.04 / Борьба с коронавирусом: формула президента

19.04 / Специалисты работают над созданием дрона для удаленной подзарядки радиоволнами

29.04 / В России продолжается борьба с природными пожарами

15.04 / Росатом начал стерилизацию медицинских транспортных систем для тестов на коронавирус

23.04 / СТРАНА – украинские дипломаты собираются переписать «Википедию»

28.03 / В Москву прибыл спецпоезд из Киева

06.04 / Курс доллара опустился ниже 76 рублей, курс евро – ниже 82 рублей

19.04 / На Кутузовском произошло смертельное ДТП с автобусом

02.04 / Ученые разработали новый способ измерения уровня сахара у диабетиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска