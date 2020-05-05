 

В Псковской области хотят ввести обязательный перчаточный режим

05.05.2020, 18:25, Новости дня

В Псковской области к правилу обязательного ношения масок в общественных местах и  на улице может добавиться требование носить перчатки. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

О нововведении глава региона рассказал после выступления мэра Москвы Сергея Собянина на селекторном совещании Госсовета по ситуации коронавирусом.

“Исходя из той информации, которую Сергей Семенович Собянин сегодня сказал, к обязательному масочному режиму в общественных местах, в транспорте, нужно добавить перчаточный режим и соответствующие рекомендации людям необходимо дать”, – заявил Ведерников. 

Поэтому, по его словам, в ближайшее время жителям региона объяснят, как правильно носить перчатки. 

“Чтобы все понимали, когда это необходимо, как и этими перчатками нужно пользоваться, дадим разъяснение, что такое медицинские перчатки, хозяйственные перчатки, помогают одни или другие защититься, – уточнил Ведерников. – Чтобы люди понимали и каждый для себя мог определить, каким видом перчаток он будет пользоваться и в каких местах это будет обязательно для исполнения”,

В Госдуме одобрили масочные и перчаточные режимы, но заявили, что такие решения лучше принимать, только обеспечив  жителей доступными средствами защиты.  

“Регионы, конечно, реагируют на ситуацию и принимают решения в соответствии с вызовами, и в большинстве случаев это оправданно, – заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. – Но, к сожалению, у нас проблема с масками с антисептиками и другими средствами защиты… Считаю, что в этой ситуации нужно, чтобы главы регионов, которые принимают решение, обратили внимание на доступность средств индивидуальной защиты, а еще лучше – на возможность бесплатного их получения жителями”. 

Власти Псковской области одними из первых ввели обязанность носить маски и другие средства индивидуальной защиты органов дыхания человека. По статистике регионального оперативного штаба, в области выявлено 252 случая заражения коронавирусной инфекцией. Восемь человек умерли, выздоровели 32 человека.

 



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