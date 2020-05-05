В Венесуэле задержаны два американца, их обвиняют в терроризме. Трамп заявил, что власти США “не имеют к этому отношения”

05.05.2020, 18:25, Новости дня

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил по национальному телевидению о задержании двух граждан США: по его словам, они в составе “группы из 13 террористов” участвовали в попытке вторжения в страну. Как заявил президент, задержанные граждане США – Люк Денман и Айран Берри, бывшие военные, которые служили в армии США в Ираке и Афганистане.

О задержании группы власти Венесуэлы впервые объявили утром 3 мая, заявив, что “предотвратили попытку вторжения боевиков” в страну. По словам властей Венесуэлы, нападавшие планировали высадиться на берег на побережье Карибского моря и использовали для этого скоростные катера: они планировали убить лидеров правительства и совершить госпереворот. Но план провалился: несколько нападавших были убиты, а часть из них задержали.

“Они изображали Рэмбо и героев”, – заявил Мадуро.

По словам Мадуро, боевики, которые готовили на него покушение, обучались на территории Колумбии, а их также финансировали власти страны при поддержке США. МИД Колумбии причастность страны к нападению опроверг, Госдепартамент США отказался комментировать обвинения. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам, что правительство США “не имеет никакого отношения к событиям в Венесуэле”.

Как сообщила утром 5 мая газета Washington Post, ответственность за проведение операции на себя взял бывший спецназовец из Флориды Джордан Гудро, который служил вместе со взятыми в плен Денманом и Берри. После того как власти Венесуэлы сообщили о срыве операции, Гудро выпустил видео, в котором заявил, что войска все еще находятся в бою и подтвердил, что Берри и Денман это “его парни” и “работают на него”. Сейчас Гудро возглавляет частную военную компанию Silvercorp USA, которая базируется во Флориде.

В конце марта госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского президента. Тогда же Минюст США обвинил Мадуро и нескольких его советников в торговле наркотиками. За информацию о других участниках этого списка (главу Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, генерал-майора венесуэльской армии Кливера Антонио Алькале Кордонеса и вице-президентапо вопросам экономики и финансов Венесуэлы Тарек эль-Айссами) была объявлена награда в $10 млн.