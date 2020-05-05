НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ принял первых больных с коронавирусной инфекцией

05.05.2020, 18:18, Новости дня

Еще одну клинику для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 открыли в Москве. Для этого переоборудовали один из корпусов в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава России. Всего в нем развернули 127 койко-мест, они полностью оснащены необходимой техникой. Первых пациентов в центре уже приняли.

Уже через несколько минут после открытия нового COVID-центра сюда чередой потянулись скорые. Везут самых тяжелых пациентов — из группы риска.

"После проведения компьютерной томографии будут решать по тяжести состояния, в какое отделение его отправить, чтобы оказать соответствующую помощь", — говорит заместитель директора НМИЦ эндокринологии — директор Института репродуктивной медицины Елена Андреева.

Мы видим, что происходит в приемном покое, через камеру видеонаблюдения в координационном центре. Вот каталку с пациентом завозит директор COVID-центра, в обычное время — блестящий хирург, врач-онколог.

"Для пациентов, в частности, с диабетом, с гиперкортицизмом, с гипотиреозом развитие этого заболевания часто смертельно — это наиболее тяжелая категория больных. Естественно, что на нас возложили в основном лечение именно этих пациентов, поэтому легкой жизни мы не ждем", — говорит хирург-онколог НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Дмитрий Бельцевич.

Медики, которые сегодня зашли в COVID-центр, домой в ближайший месяц не вернутся — тотальная самоизоляция.

"Врачи остаются здесь круглосуточно, у нас есть пансионат, где они размещены. Более 250 человек мы сейчас запланировали и на размещение, и на питание за счет центра", — рассказала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева.

Для больных готовы 127 коек, из них 16 реанимационных. Есть не только ИВЛ, но даже аппарат гемодиализа — "искусственная почка".

"Сроков окончания работы как таковых не стоит, у нас нет вахтового метода — мы работаем до последнего пациента, который будет выписан из нашего центра", — рассказал анестезиолог-реаниматолог НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Максим Горохов.

Параллельно с приемом больных с эндокринными заболеваниями — причем со всей России, не только из Москвы — готовится еще одно отделение. Меры предосторожности — строжайшие.

"Вы видите, что эта палата полностью оборудована как бокс, и персонал работает полностью в средствах индивидуальной защиты", — говорит исполняющая обязанности главного врача НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Ирина Ульянова.

Пациенты с хроническими заболеваниями, чью госпитализацию можно отложить, останутся на дистанционном контроле у своих же врачей. Тех, кто ждать не в состоянии, будут лечить — с коронавирусом или без.