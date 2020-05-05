Путин и Лукашенко обсудили отношения Москвы и Минска

05.05.2020, 18:18, Новости дня

Во вторник, 5 мая, состоялся телефонный разговор президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств обсудили спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений.

Во время телефонного разговора шла речь о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Александр Лукашенко рассказал Владимиру Путину о предстоящем параде, а также ситуации в Белоруссии в целом.

Главы государств обсудили взаимодействие в рамках интеграционных структур, в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства.

Также Путин и Лукашенко поговорили о мерах, которые предпринимаются в РФ и Белоруссии для борьбы с коронавирусом, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского президента.

Ранее Александр Григорьевич заявил, что парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне они отменять не будут. При этом, по словам белорусского лидера, никого загонять туда не собираются.

Также Лукашенко ранее рассказал, что выборы президента Белоруссии переноситься не будут, а состоятся не позднее лета 2020 года.