 

Путин и Лукашенко обсудили отношения Москвы и Минска

05.05.2020, 18:18, Новости дня

Во вторник, 5 мая, состоялся телефонный разговор президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств обсудили спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений.

Во время телефонного разговора шла речь о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Александр Лукашенко рассказал Владимиру Путину о предстоящем параде, а также ситуации в Белоруссии в целом.

Главы государств обсудили взаимодействие в рамках интеграционных структур, в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства.

Также Путин и Лукашенко поговорили о мерах, которые предпринимаются в РФ и Белоруссии для борьбы с коронавирусом, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского президента.

Ранее Александр Григорьевич заявил, что парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне они отменять не будут. При этом, по словам белорусского лидера, никого загонять туда не собираются.

Также Лукашенко ранее рассказал, что выборы президента Белоруссии переноситься не будут, а состоятся не позднее лета 2020 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Xiaomi начала продавать элегантный монитор за 99 долларов

12.04 / Подруга Ассанжа сообщила, что у них есть двое детей

04.04 / Аль Сауд ответил на “приписываемое Путину” заявление

17.04 / Ким Чен Ын впервые не явился на церемонию по случаю дня рождения Ким Ир Сена. Аналитики выдвинули две версии

31.03 / Российский сценарий борьбы с коронавирусом сравнили с мировыми

19.04 / Вирусолог обозначил сроки победы над коронавирусом в России

06.04 / Мишустин заявил о необходимости контролировать выделенные на борьбу с коронавирусом средства

30.04 / Эксперт: В «медицинских» поправках к Конституции заинтересованы и врачи, и пациенты

01.05 / Умер заслуженный артист РФ Евгений Федоров

09.04 / Белоруссия попросила Россию снизить цену на газ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска