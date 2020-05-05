 

Трамп: скоро США подробно расскажут о происхождении коронавируса

05.05.2020, 18:18, Новости дня

США через некоторое время предоставят информацию, в которой подробно будет говориться о происхождении коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал американский президент Дональд Трамп.

При этом он пояснил журналистам свой прогноз по смертности в США, который ранее опубликовала газета New York Times, ссылаясь на свои источники в администрации Белого дома.

Трамп заявил, что тот прогноз был сделан без учета мер по сдерживанию, которых предпринимается немало и он знает немало прогнозов, которые не сбылись.

По данным New York Times, власти считают, что число американцев, умирающих от COVID-19, к 1 июня удвоится – около 3000 в среднем в день против нынешних 1750.

3 мая Трамп в интервью телеканалу Fox News увеличил свой прогноз по смертности в США – если раньше он сообщил о том, что умрут около 50 тысяч, то теперь допустил, что это будет 80-100 тысяч человек.

Согласно свежим данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 1,1 миллиона случаев заболевания коронавирусом, умерли более 69 тысяч человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Fox News – «социальное давление» работает — американцы сидят по домам

07.04 / Метод программирования клеток, который продлевает их жизнь, был создан учеными

16.04 / Глава дипломатии ЕС пообещал выделить ВОЗ дополнительные средства

14.04 / Из вяземского дома престарелых госпитализировали 21 человека с коронавирусом

09.04 / Венедиктова отрабатывает политический аванс, выданный при назначении генпрокурором – адвокат о новом деле против Порошенко

05.05 / Разумков назначил внеочередное заседание Рады на 7 мая

27.03 / Юристы оценили правовой спор РПЦ и администрации Петербурга о запрете посещать храмы

25.04 / В числе выявленных за сутки заболевших COVID-19 в Украине 42 ребенка и 116 медработников

09.04 / Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

07.04 / Овсянников рассказал свою версию инцидента в аэропорту Ижевска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска