Трамп: скоро США подробно расскажут о происхождении коронавируса

05.05.2020, 18:18, Новости дня

США через некоторое время предоставят информацию, в которой подробно будет говориться о происхождении коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал американский президент Дональд Трамп.

При этом он пояснил журналистам свой прогноз по смертности в США, который ранее опубликовала газета New York Times, ссылаясь на свои источники в администрации Белого дома.

Трамп заявил, что тот прогноз был сделан без учета мер по сдерживанию, которых предпринимается немало и он знает немало прогнозов, которые не сбылись.

По данным New York Times, власти считают, что число американцев, умирающих от COVID-19, к 1 июня удвоится – около 3000 в среднем в день против нынешних 1750.

3 мая Трамп в интервью телеканалу Fox News увеличил свой прогноз по смертности в США – если раньше он сообщил о том, что умрут около 50 тысяч, то теперь допустил, что это будет 80-100 тысяч человек.

Согласно свежим данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 1,1 миллиона случаев заболевания коронавирусом, умерли более 69 тысяч человек.