 

Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса

05.05.2020, 18:16, Новости дня

США через некоторое время сообщат подробности о происхождении коронавируса, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

Отвечая у Белого дома на вопросы журналистов о происхождении коронавируса, глава государства заявил: «Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время». Об этом информирует ТАСС.

При этом Трамп не сказал сроки, в которые планируется раскрыть эти данные.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. В ВОЗ назвали эти заявления США спекуляцией.



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