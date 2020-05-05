Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса
05.05.2020, 18:16, Новости дня
США через некоторое время сообщат подробности о происхождении коронавируса, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.
Отвечая у Белого дома на вопросы журналистов о происхождении коронавируса, глава государства заявил: «Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время». Об этом информирует ТАСС.
При этом Трамп не сказал сроки, в которые планируется раскрыть эти данные.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. В ВОЗ назвали эти заявления США спекуляцией.
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