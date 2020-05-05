Обнаружен создатель первого вируса, спровоцировавшего масштабное заражение

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05.05.2020, 18:09, Разное

Журналистам удалось обнаружить хакера, который в 2000 году запустил первый компьютерный вирус, заразивший устройства во многих странах мира. Его проект назывался ILOVEYOU.
Киберспециалист признался, что именно он создал и принялся распространять вирус по всей Земле. Троян появился 4 мая 2000 года, его жертвы получали вложение в почте LOVE-LETTER-FOR-YOU, которое содержало вредоносное ПО, занимавшееся перезаписыванием файлов, воровством паролей и в автоматическом режиме отправлявшее собственные копии всем остальных контактам в книге адресатов. Ущерб от действий вируса эксперты оценили в миллиарды фунтов стерлингов, пострадали от него Министерство обороны США и парламент Великобритании.

Следователям удалось выявить связь трояна с почтой, принадлежавшей хакеру, живущему в Маниле. Он находился в доме своего брата и оказался главным подозреваемым. Тогда на Филиппинах еще не приняли закон, касавшийся взлома, поэтому IT-разработчика не наказали. В настоящее время хакер по-прежнему проживает на Маниле и управляет организацией по ремонту девайсов. Об этом стало известно благодаря местному форуму, на страницах которого специалист признался в создании ILOVEYOU, являвшегося обновленной модификацией более раннего вируса, предназначенного для воровства паролей доступа в Интернет. Они были необходимы в период коммутируемого интернета для бесплатного использования «паутины».



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