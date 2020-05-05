 

Татьяна Навка поддержала Яну Рудковскую и Евгения Плющенко после скандала с журналистами

05.05.2020, 18:09, Разное

Советская, белорусская и российская фигуристка Татьяна Навка поддержала Яну Рудковскую и Евгения Плющенко после скандала со СМИ. В своем Instagram-аккаунте спортсменка высказала свое мнение о «диагнозе» сына телеведущей.
45-летняя фигуристка написала, что издание, опубликовавшее новость о психическом расстройстве наследника Рудковской и Плющенко, мечтает о «гнилой» славе, пороча детей. По словам Навки, у журналистов, которые работают над «грязными» и «ложными» статьями, нет совести, чести и достоинства. Спортсменка полагает, что сейчас совсем мало порядочных журналистов. Татьяне Навке стыдно и обидно, что такие «профессионалы» несут людям искаженную информацию.

Отметим, что фигуристка, которая лично знакома с Александром Плющенко, охарактеризовала его как целеустремлённого, развитого, озорного и спортивного мальчика. Спортсменка считает, что в первую очередь он просто ребенок, переживающий один из периодов становления личности. Навка добавила, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко – молодцы, и правда на их стороне.



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