 

Ученые заявляют, что люди выбирают друзей на уровне ДНК

05.05.2020, 18:09, Разное

Ученые Гарвардского университета заявляют, что люди могут подбирать друзей на уровне ДНК. Они собрали образцы у 2000 человек и выяснили, что у большинства испытуемых имеются схожие гены.
Специалисты сообщают, что у определенных друзей и троюродных родственников респондентов имеется схожая на 1% ДНК. По мнению Николаса Кристакиса, это существенная величина, доказывающая, что гипотеза общей ДНК, свойственна всем людям, ведущим коллективный образ жизни. Они на подсознательном уровне ищут таких собеседников.

Эксперимент помог установить причины, из-за которых предпочтения отдают людям, имеющим похожие взгляды на жизнь, привычки и даже любовь к определенным ароматам. Кроме того, схожие гены влияют на социальное взаимодействие лиц.

Минимальный уровень совпадений у дружащих людей, нашли на участке, который регулирует работу иммунитета. Так схожие заболевания участники одной группы преодолевают разными путями, что дает вероятность разобраться с индивидуальными механизмами противостояния недугам.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Стал известен график выхода в Европе оболочки EMIU 10 на основе ОС Android 10 для устройств от Huawei

02.05 / Названы 3 самые эффективные диеты во время карантина

14.04 / Александр Невский о юбилее Аль Пачино, съемках с Шерилин Фенн и встрече с Зои Кравиц

24.04 / Мнение: Сталинград-Авеню

07.04 / Синтия Никсон дала большое интервью: о сыне-трансгендере, бисексуальности и “Сексе в большом городе”

28.04 / Путин объявил о продлении карантина из-за коронавируса

18.04 / В Хабаровском крае три человека погибли в результате падения легкомоторного самолета

22.04 / Вместо торта: рецепт капкейков, которыми Елизавета II отмечала свое 94-летие

01.04 / В Татарстане ввели пропуска по СМС для выхода из дома

02.05 / Мнение: что Канада пишет о России?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска