Ученые заявляют, что люди выбирают друзей на уровне ДНК

05.05.2020, 18:09, Разное

Ученые Гарвардского университета заявляют, что люди могут подбирать друзей на уровне ДНК. Они собрали образцы у 2000 человек и выяснили, что у большинства испытуемых имеются схожие гены.

Специалисты сообщают, что у определенных друзей и троюродных родственников респондентов имеется схожая на 1% ДНК. По мнению Николаса Кристакиса, это существенная величина, доказывающая, что гипотеза общей ДНК, свойственна всем людям, ведущим коллективный образ жизни. Они на подсознательном уровне ищут таких собеседников.

Эксперимент помог установить причины, из-за которых предпочтения отдают людям, имеющим похожие взгляды на жизнь, привычки и даже любовь к определенным ароматам. Кроме того, схожие гены влияют на социальное взаимодействие лиц.

Минимальный уровень совпадений у дружащих людей, нашли на участке, который регулирует работу иммунитета. Так схожие заболевания участники одной группы преодолевают разными путями, что дает вероятность разобраться с индивидуальными механизмами противостояния недугам.