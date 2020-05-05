 

Китай назвал сроки завершения строительства собственной космической станции

05.05.2020, 18:08, Новости дня

Китай проведет 12 миссий для завершения строительства космической орбитальной станции, сообщил помощник руководителя Управления программы космических пилотируемых полетов КНР Цзи Цимин.

«Строительство китайской космической орбитальной станции будет завершено к 2022 году, в общей сложности планируется осуществить 12 миссий», – отметил Цзи Цимин, передает ТАСС.

Он добавил, что после успешного запуска ракеты-носителя Long March-5B («Великий поход-5В», «Чанчжэн-5-Би») с прототипом пилотируемого корабля на орбиту запустят базовый модуль станции и два экспериментальных модуля «Вэньтянь» и «Мэньтянь». Эти модули станут основой конструкции орбитальной станции.

Во вторник Китай провел успешный запуск «Чанчжэн-5В» с прототипом возвращаемой капсулы.

Напомним, ракету-носитель «Чанчжэн-5» планируется использовать в китайской лунно-марсианской программе.



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