Мнение: Крысиные бега

05.05.2020, 18:05, Разное

или мышиная возня. Это как вам больше нравится. Мне вот никак не нравится, но в эти самые бега или возню меня втягивают с регулярностью, достойной лучшего применения. Причем не только без моего на то согласия и желания, но и без малейшего повода с моей стороны. И в такие моменты я начинаю люто, дико ненавидеть идиотов. Первобытной ненавистью, с жаждой крови конкретного идиота.

Теперь вот в роли такого идиота выступил инспектор МЧС, аж целый старший лейтенант. 4 апреля мой муж получил заказным письмом грозное уведомление от не менее грозного инспектора, что 14 апреля ему надлежит явиться с вещами в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы для составления протокола за – аж страшно сказать – нарушение пожарной безопасности. Потому как на нашем дачном участке обнаружены несметные сокровища заросли сухой травы. Муж, будучи человеком очень спокойным и отчего-то уверенным в благоразумности сотрудника МЧС, решил уладить все вопросы по телефону. Честное слово, у меня иногда создается впечатление, что служба – отдельно, а муж – отдельно. Иначе я никак не могу объяснить, почему за 20 лет службы у него сохранилась еще вера в человечество в целом, и в различные властные структуры – в частности. У меня вот эта вера давно приказала долго жить.

Напоминаю, 4 апреля. У меня ж дистант в полном разгаре, и своя работа. В отличие от мужа, вопрос я малозначительным не сочла, но сама вмешиваться в решение проблемы не стала. Просто сказала мужу, что и как нужно сделать. В частности, написать объяснение, что никакой сухой травы на нашем участке нет, представить фотографии и отправить все это официально, на почту учреждения. Муж же решил для начала поговорить с инспектором по телефону. Поговорил. И даже отослал ему фото на ватсап – хоть за это спасибо, переписка сохранилась. Инспектор пообещал лично выехать на участок и проверить состояние. Выехал, проверил. 12 апреля, после проверки, муж еще раз позвонил инспектору. И получил заверения, что все в полном порядке, наш участок перепутали с другим. Приезжать 14 апреля для составления протокола не нужно, все ок.

В принципе, это совершенно логично. Снимки у них были со спутника. Наш участок соседствует с участком родителей. У родителей там коттедж, они на участке проживают постоянно. Границы между нашим и их участком нет, и даже по осени перепахали землю одной полосой. Поэтому легко принять наши участки за единое целое. И вроде все утряслось. Хотя я еще раз настоятельно посоветовала мужу отправить все-таки объяснения письменно. Муж, и присутствующая при этом разговоре моя сестра в один голос сказали – “Люба, ну ты уж совсем не веришь в людей. Ну не идиот же этот инспектор, на чистый участок штраф выписывать. Он же там был, все видел”.

Не идиот, ага. Вчера пришло очередное уведомление на заказное письмо. Вариантов, откуда мужу может прийти такое письмо именно в настоящее время, немного. Точнее, он был всего один. Все оттуда же. Муж вчера был на работе, про уведомление я его обрадовала по телефону, и сразу озвучила свои подозрения, что за птица счастья в том числе. И кто оказался прав? Я, разумеется! Я. Но почему-то меня это совсем не радует.

Этот нехороший и неумный человек, пожарный инспектор, прислал постановление о наложении административного штрафа в размере 2000 рублей. 2000, твою мать…И теперь у меня есть 10 суток для его обжалования и куча головной боли. Я как представлю, СКОЛЬКО мне предстоит жалоб написать – мне дурно становится. Мне теперь мало просто отменить постановление. Теперь я хочу крови этого инспектора. И я ее получу. Потому что идиотов нужно учить. И наказывать. И лучше всего это делать рублем, по-другому они не понимают. Но цена вопроса… две тысячи… две тысячи… Они не стоят того времени, что я на эти бега потрачу, но альтернативы-то нет! Вот парадокс, идиот в этой ситуации – инспектор. Но он себя идиотом совершенно не ощущает. А я себя – ощущаю.

А самая комичность ситуации в том, что на этой линии убраны всего два участка – наш и родительский. Все остальные стоят в траве. По поводу того участка, что граничит с родителями с другой стороны, мама даже писала жалобу. Тому же самому инспектору. Он не используется уже несколько лет, там не только трава – там лес вырос! И эти заросли очень так нехило представляют собой угрозу для коттеджа. И знаете, какой ответ получила? Инспектор не может установить хозяина, некого привлекать. Хотя все данные хозяина есть в местной администрации, это я знаю совершенно достоверно.

Ну, раз уж хватило ума у этого придурка выписать штраф – теперь он ответит и за бездействие в отношении жалобы родителей. Кстати, сегодня, получив постановление, муж таки позвонил этому инспектору. С вопросом – какого хрена? И знаете, что услышал? А я просто перепутал, у нас есть арендатор с такой же фамилией!!! В постановлении – паспортные данные моего мужа. Данные НАШЕГО участка! А этот олень уверяет, что он перепутал, завтра рабочий день и он все решит…

Решит, конечно. Только уже не он. Как же мне все это претит, и как же я сильно ненавижу идиотов. Если когда-нибудь вынесут на голосование закон о клеймении тупых, я первая за него проголосую. Человек должен знать, с кем имеет дело. А что сейчас? Видишь звание инспектора, должность – думаешь, нормальный человек, дауна на службу бы не взяли. Ан нет, дебил обыкновенный. А было б клеймо на лбу – и сразу все понятно, разговоры бесполезны, тут только тяжелая артиллерия…