Как заражалась Москва

05.05.2020, 18:00, Разное

В столице COVID-19 больны 2% жителей. Это не позволяет ни выработать коллективный иммунитет, ни быстро искоренить вирус.

На днях мэр Москвы поделился оценками, в соответствии с которыми в российской столице COVID-19, вероятно, заражено 2% из 12,7 млн жителей города. Такое положение дел означает, что в ближайшие месяцы городу — как и многим другим населенным пунктам РФ — скорее всего придется столкнуться с серьезными испытаниями.

По оценкам эпидемиологов, показатель R0, отражающий то, скольким новым восприимчивым к вирусу индивидам может передать болезнь уже инфицированный человек, в случае COVID-19 составляет 2–2,5. В дальнейших рассуждениях давайте использовать пессимистическую оценку, согласно которой один больной заражает коронавирусом в среднем 2,5 новых человека.

Однако R0 в чистом виде используется тогда, когда все население восприимчиво к новому заболеванию. Это означает отсутствие у людей коллективного иммунитета. Население или не подверглось массовой вакцинации, или не переболело некоторым заболеванием в достаточных масштабах. Такое положение с долей восприимчивых к заболеванию индивидов как раз соответствует COVID-19, от которого нет ни вакцины, ни сформированного естественным путем коллективного иммунитета.

На каком уровне должен быть коллективный иммунитет общества, чтобы болезнь пошла на спад?

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Давайте предположим, что у доли s населения к COVID-19 выработался иммунитет. Тогда у доли 1-s этого иммунитета все еще нет. Темпы распространения заболевания в таком случае составят R0 (1-s). Если каждый больной индивид передает заболевание в среднем двум с половиной новичкам, подверженным болезни, но при этом в обществе осталось лишь 20% — или 1/5 — населения без иммунитета, то это означает, что больной заразит лишь 0,5 человека. Или что двое больных заразят не пятерых, как в обществе без иммунитета, а всего лишь одного.

При таких темпах распространения заболевания болезнь исчезает: ведь новых зараженных становится все меньше. Болезнь исчезает всякий раз, когда (1-s) R0 — темп распространения заболевания с учетом иммунитета — меньше, чем единица. Т.е. когда больной человек может заразить меньше, чем одного нового индивида.

Следовательно, (1-s) R0 < 1 — это темп распространения заболевания, при котором болезнь затухает. Решая это неравенство для доли s, мы получаем долю населения с иммунитетом к заболеванию, которая требуется для того, чтобы болезнь вошла в стадию затухания. Т.к. мы приняли R0, равное 2,5, то минимальная доля составляет 60%. Таким образом,

чтобы болезнь начала отступать, иммунитет к COVID-19 должны получить 60% москвичей.

Те 2%, которые упомянул в своем сообщении мэр, — уровень, очень далекий от 60%. Это расстояние можно было бы сократить, если бы существовала вакцина от COVID-19. Но ее разработка находится в процессе, и вряд ли вакцина будет готова ранее поздней осени или даже следующего года.

Пока приобретение иммунитета возможно только естественным путем, т.е. через заражения.

С другой стороны, 2% в городе, численность населения которого составляет 12,7 млн человек — это уровень, далекий от 0. Это такое число людей, при котором уничтожить болезнь в самом зародыше, как это удалось Новой Зеландии или Вьетнаму, уже невозможно — она охватила большую группу населения. Это же касается и других крупных российских городов.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Пока заболевание только проникало в РФ извне, нужно было вводить жесткие ограничительные меры — закрывать границы, отправлять всех приезжающих в Россию на двухнедельный карантин, отслеживать все контакты потенциально заразных людей и отправлять на карантин и контактировавших с ними людей. После того как распространение заболевания началось уже внутри России, подобных мер стало абсолютно недостаточно. В обществе уже много инфицированных людей — и слова мэра Москвы это подтверждают, ведь речь идет об оценках, а не об официально зарегистрированных больных, которых в столице значительно меньше — и надежных способов их выявления и изоляции пока не существует.

Обязательное ношение масок, дистанция между людьми, тестирование на иммунитет и технологии отслеживания контактов — экспериментальные и несовершенные меры сдерживания пандемии. 12 мая в РФ планируется ослабление эпидемиологических ограничений, и эффективность этих мер будет подвергнута серьезным испытаниям. Но уже сегодня можно предположить, какие проблемы возникнут на этом этапе.

Надежных тестов на иммунитет не существует — они только разрабатываются.

Приложения для смартфонов, отслеживающих контакты, в РФ еще не распространены. Команды специалистов, также отслеживающие контакты инфицированных, в достаточном количестве не сформированы. Ношение масок и соблюдение дистанции требует высокой самодисциплины и взаимной дисциплины.

В России, увы, в достаточной для безопасной реализации мягкого варианта эпидемиологических ограничений мере нет ни того, ни другого. Магазины промтоваров можно было бы открыть и сегодня, если бы люди выполняли инструкции продавцов, следящих за тем, чтобы посетителей не становилось слишком много. Но в глубоко иерархическом обществе продавцов слушаться не станут, а полицейского у каждого магазина не поставишь.

Все эти проблемы можно попробовать только смягчить, но не устранить. Люди были бы в большей мере мотивированы оставаться дома, если бы получали достаточную поддержку от государства — ее еще не поздно начать предоставлять.

Показатель R0 нужно отслеживать для каждого региона. Лучше — для каждого района. И самое важное — в реальном времени, а не с задержкой в 7–14 дней. Ношение масок стоит сделать обязательным. Работу магазинов — круглосуточной, чтобы уменьшить плотность их заполнения посетителями.

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Увы, многие из этих мер придется стимулировать штрафными санкциями. Но при этом нельзя дать проявить себя палочной системе, когда ради выполнения плана полиция будет штрафовать и тех, кто совершает нарушения эпидемиологических предписаний, и тех, кто их не совершает. Необходимо также расширять мощности систем здравоохранения — в Москве это уже делается.

Скорее всего, надолго придется отказаться как от поездок в другие страны, так и от массового приема зарубежных гостей. Власти разных стран — и РФ в том числе — скорее всего или не согласятся принимать приезжающих, или будут массово тестировать иностранцев, держа тех на карантине до получения убедительных результатов тестирования.

Ближайшие месяцы в РФ могут быть тревожными. Пока РФ и многие другие страны лишь идут к коллективному иммунитету по тяжелому, неопределенному и рискованному пути. Успешное преодоление трудностей во многом зависит от открытости и эффективности властей, а также от кооперации между властями и обществом.

Иван Любимов

Экономист