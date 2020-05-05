Стас Садальский заявил о присутствии «алчных старух» на российском телевидении

05.05.2020, 17:53, Разное

Стас Садальский в своем микроблоге в социальной сети Instagram опубликовал пост, в котором раскритиковал российское телевидение. Актер заявил о присутствии на нем «алчных старух».

Стас Садальский в своей публикации отметил, что смотрит в телевизор, как в “мусоропровод”, где видит много фальши, жестокости и лицемерия. По его мнению, среди работников телевидения нет честных представителей, а существуют лишь карьеризм и подлость. Также актер подчеркнул присутствие «алчных старух», желающих заработать и вызвать сострадание. При этом в описании под публикацией артистом была отмечена программа «Пусть говорят», телеведущая Дана Борисова, Елена Малышева и ее авторская передача «Жить здорово!».

Пользователи в комментариях поддержали актера. За время публикации пост набрал более 16 тысяч отметок «нравится». «Его невыносимо смотреть, заболеть можно», «Уважаю вас за прямоту», «Однозначно, сплошное вранье», – согласились с Садальским его поклонники.