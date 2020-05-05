 

Путин и Лукашенко провели переговоры

05.05.2020, 17:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействия в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства)», – цитирует БелТА пресс-службу Лукашенко.

Президент Белоруссии рассказал российскому коллеге о подготовке к параду на 75-летие Победы и о ситуации в стране в целом.

Также главы государств обменялись информацией относительно мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом.

Во вторник Лукашенко заявил, что по инициативе Путина у них должен состояться разговор.



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