Китай произвел первый запуск ракеты “Чанчжэн-5В”

05.05.2020, 17:53, Разное

По сообщению китайского ресурса “Программа пилотируемых полетов КНР”, во вторник, 5 мая, в стране была впервые запущена новейшая ракета-носитель “Чанчжэн-5В”. На на себе она несла прототип пилотируемого космического корабля.

Кроме него, борт ракеты также содержал грузовую вращающуюся капсулу. Запуск был произведен со стартового комплекса LC-101, находящегося на космодроме Вэньчан (остров Хайнань), в 18:00 (13:00 по московскому времени). Сообщается, что спустя 8 минут и 15 секунд полета массив полезной нагрузки отделился от носителя и оказался на траектории заданной орбиты, таким образом, задачу признали успешно выполненной.

Примечательно, что указанная миссия является не только пробным полетом современной ракеты-носителя “Чанчжэн-5В”, но и первым испытательным запуском прототипа Crew Spacecraft, который представляет собой новейший пилотируемый космический корабль. Впрочем, в данном случае внутри аппарата экипаж отсутствовал.

Китайский источник пока не информировал о времени, которое будет проведено на орбите упомянутым прототипом. Однако другой ресурс, телеканал CGTN, рассказал о том, что космический корабль будет находиться на ней двое суток.