 

Трамп открестился от задержанных в Венесуэле сотрудников американских спецслужб

05.05.2020, 17:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к последним событиям в Венесуэле.

Трамп в ходе беседы с журналистами у Белого дома прокомментировал слова президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что среди наемников, осуществлявших вторжение в страну, были американцы, которые якобы являются сотрудниками службы безопасности Трампа.

«Это не имеет никакого отношения к нашему правительству», – сообщил американский лидер, передает ТАСС.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране задержаны сотрудники личной охраны президента США Дональда Трампа, которые входили в группу морского вторжения в Венесуэлу.

В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо заявил, что один из задержанных – агент управления по борьбе с наркотиками США.



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