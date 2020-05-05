Скандалы: Ультиматум по-киевски

05.05.2020, 17:45, Разное

Власти Украины обозначили, с кем теперь будут вести переговоры о мире в Донбассе

Киев заявил, что больше не хочет вести переговоры с нынешними представителями непризнанных республик Донбасса. С жестким заявлением выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он заявил, что согласовывать выполнение Минских соглашений украинская сторона будет с теми представителями «оккупированных территорий», которые не совершали преступлений, являются обладателями только украинских паспортов и представляют гражданское общество. Главной стороной конфликта господин Ермак назвал Россию.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 4 мая заявил о решимости Киева изменить устоявшийся формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Во время онлайн-дискуссии «Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из украинского Белого дома», которую организовал американский Atlantic Council, он сделал серию громких заявлений.

Сначала господин Ермак, курирующий переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе и взаимодействие с Москвой, сообщил о новой инициативе Киева. Он заявил, что украинские власти приняли решение повысить уровень своего представительства в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Главой украинской делегации там сейчас является экс-президент страны Леонид Кучма. Теперь принято решение, что его замом в ТКГ станет вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По словам Андрея Ермака, дополнительно в каждую подгруппу ТКГ будут делегированы представители профильных украинских министерств рангом не ниже замминистра.

Также, сообщил глава офиса Владимира Зеленского, в ТКГ будут направлены несколько глав профильных комитетов украинского парламента.

«Мы надеемся, что такое усиление нашей делегации приведет к тому, что то же самое сделают россияне. И переговоры в ТКГ между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ станут более эффективными»,— подчеркнул Андрей Ермак.

Затем, комментируя предварительную договоренность создать в рамках ТКГ Консультативный совет (задумывался как площадка для прямого диалога Киева с представителями Донецка и Луганска), глава офиса Владимира Зеленского заявил, что Украина не намерена ни о чем договариваться с представителями ДНР и ЛНР. Сейчас, напомним, неподконтрольные Киеву территории на переговорах в ТКГ представляют главы внешнеполитических ведомств ЛНР и ДНР Владислав Дейнего и Наталья Никонорова.

«Украина никогда не будет вести никаких переговоров с так называемыми ДНР и ЛНР. К сожалению, на протяжении всех шести лет переговоров в Минске, единственными представителями так называемых территорий были представители ЛНР и ДНР. Эта проблема беспокоила с самого начала. И президент Зеленский много раз говорил, что мы не согласны с такой ситуацией»,— отметил господин Ермак.

Он пояснил, с кем именно украинская сторона готова вести переговоры о выполнении Минских соглашений, в которых, как напомнил чиновник, говорится о необходимости согласования Киевом и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) нескольких законодательных актов (в их числе закон об особом статусе ОРДЛО).

«Украина должна согласовать три законодательных акта с представителями территорий. Но кто эти представители, которые могут быть приняты Украиной?» — задался вопросом Андрей Ермак и тут же на него ответил, перечислив критерии, которым должны соответствовать переговорщики, которые будут представлять Донбасс. Такими Киев считает представителей гражданского общества, «у которых есть только гражданство Украины, которые не принимали никакого участия в войне против Украины, которые вынужденно остались на оккупированной территории, которые не являются преступниками сегодня, не убивали наших солдат, не принимали преступных решений».

«Вот с этими людьми мы готовы сегодня в рамках минского процесса говорить»,— заявил господин Ермак. При этом он подчеркнул, что в ТКГ есть только три стороны: «Украина, Россия и ОБСЕ». ОБСЕ господин Ермак назвал посредником на переговорах между Украиной и Россией.

Москва, отметим, всегда исходила из того, что в контактной группе переговоры ведут Киев и представители непризнанных республик Донбасса. Себя российская сторона считает посредником наряду с ОБСЕ.

По этой причине в комментариях МИД РФ сложившийся в Минске переговорный формат всегда предпочитают называть просто «контактная группа» — без прилагательного «трехсторонняя».

Наталья Никонорова и Владислав Дейнего, представляющие в ТКГ Донецкую и Луганскую народные республики, были недоступны для комментариев по поводу заявлений Андрея Ермака. Настоявший на анонимности собеседник “Ъ” в российских госструктурах, занимающийся украинским направлением, сказал, что в желании Киева изменить формат переговоров нет ничего нового. При этом он напомнил, что представители Украины подписывали документы с представителями ДНР и ЛНР — как в 2014 году, так и позже.

Спор о том, кто и с кем должен вести переговоры о мире в Донбассе, возник во время первых в этом году переговоров глав МИД «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), проходивших в режиме видеоконференции 30 апреля. Российский министр Сергей Лавров настаивал на том, что Киеву следует говорить с Донецком и Луганском, а его украинский коллега Дмитрий Кулеба называл стороной «государство-агрессор Россию».

Владимир Соловьев