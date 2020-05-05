Трамп: США обнародуют доклад о происхождении коронавируса

05.05.2020, 17:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, выступая во вторник перед журналистами в Белом доме, что США обнародуют доклад о происхождении коронавируса, однако не уточнил, когда именно это произойдет.

Трамп, сначала похвалив реакцию Китая на вспышку коронавируса, затем подверг критике поведение Пекина в ситуации пандемии.

Он также заявил, что не говорил с руководителем КНР Си Цзиньпином.

Президент посещает во вторник предприятие по изготовлению индивидуальных средств защиты от коронавируса в Фениксе, штат Аризона. Как сообщается, фабрика, посещение которой запланировано, увеличила производство защитных масок в условиях борьбы с пандемией.

Напомним, что президент стремится к возможно скорейшему смягчению карантинных ограничений и «открытию» экономики страны.

До 15 мая в Аризоне остается в силе, хотя и в модифицированном виде, распоряжение губернатора штата – республиканца Дага Дьюси, согласно которому жителям штата следует не покидать свои жилища без острой необходимости. При этом в понедельник губернатор разрешил некоторым предприятиям розничной торговли возобновить работу.