Pfizer и BioNTech начинают испытание вакцины от коронавируса

05.05.2020, 17:20, Новости дня

Компании Pfizer и BioNTech сообщили во вторник, что начали доставлять дозы своей экспериментальной вакцины от коронавируса для проведения первых испытаний на людях в США.

Американский фармгигант и его немецкий партнер заявляют, что, если по итогам испытаний вакцина окажется эффективной и безопасной, то она может быть готова к широкому распространению в США к концу года, хотя обычно на разработку вакцин уходит несколько лет.

Вакцина, использующая технологию матричной РНК (мРНК), может попасть в число первых вакцин против вируса, которым заразились более миллиона человек в США.

В настоящий момент ни вакцины, ни лекарства от нового коронавируса не существует, хотя некоторые препараты пробуют давать пациентам в рамках экстренного разрешения на применение.

Штаб-квартира германской компании BioNTech (архивное фото)

Исследование, проводимое в США, является частью международной программы, которая ведется в Германии, где базируется BioNTech. Там пробное дозирование началось в прошлом месяце.

По аналогичной технологии разрабатывает вакцину компания Moderna в сотрудничестве с правительством США, также уже приступившая к первой фазе тестирования. Следующий этап намечен на текущий квартал.