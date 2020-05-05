 

Google Drive сделали безопаснее на iOS и iPadOS

05.05.2020, 17:30, Разное

Американская корпорация Google сделала более безопасным собственное облачное хранилище Drive на операционных системах iPadOS и iOS. Новая функция позволяет активировать запасную защиту.
Система Google потребует от пользователя при каждом запуске приложения выполнять процесс идентификации при помощи Face ID или Touch ID. В настройках можно установить опцию «задержка» – так называемый промежуток времени, когда механизм не делает запросы на идентификацию. Это необходимо, чтобы не мешать другим делам. В общей сложности подобных промежутков три: десять секунд, одна минута или десять минут.

Данную опцию впервые анонсировали в апреле текущего года, теперь она стала частью обновления Google Drive для операционных систем iPadOS и iOS. Совсем скоро возможность выполнять блокировку при помощи Touch ID и Face ID будет доступна всем владельцам планшетов iPad и смартфонов iPhone.

Не так давно специалисты выявили в тестовой версии системы iOS 13.5 новую опцию сканера Face ID. Технология может оперативно распознавать маску, надетую на лицо, и требовать ввести пароль для разблокировки мобильного аппарата.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / В больнице Оренбурга скончался пациент с коронавирусом

01.04 / Технологии: Приложение для слежки за больными коронавирусом в Москве получает доступ ко всем данным в телефоне и отправляет их в ЕС. Мэрия это отрицает

18.04 / The National Interest рассказало о критической опасности попадания ракеты “Циркон” в авианосец США

03.04 / Медики рассказали о продуктах, усугубляющих кашель

13.04 / В Сети показали, как выглядит ремейк игры Resident Evil 3 с классической камерой

15.04 / Мнение: Новая “Дюна”

18.04 / Мнение: Письма про “давать” и “тянуть”

18.04 / Мнение: Письма: “Тяжелый развод”

11.04 / Ученые: Коронавирус по-разному мутировал в различных точках планеты

21.04 / Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что без зрителей футбол в России невозможен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска