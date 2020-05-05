Google Drive сделали безопаснее на iOS и iPadOS

05.05.2020, 17:30, Разное

Американская корпорация Google сделала более безопасным собственное облачное хранилище Drive на операционных системах iPadOS и iOS. Новая функция позволяет активировать запасную защиту.

Система Google потребует от пользователя при каждом запуске приложения выполнять процесс идентификации при помощи Face ID или Touch ID. В настройках можно установить опцию «задержка» – так называемый промежуток времени, когда механизм не делает запросы на идентификацию. Это необходимо, чтобы не мешать другим делам. В общей сложности подобных промежутков три: десять секунд, одна минута или десять минут.

Данную опцию впервые анонсировали в апреле текущего года, теперь она стала частью обновления Google Drive для операционных систем iPadOS и iOS. Совсем скоро возможность выполнять блокировку при помощи Touch ID и Face ID будет доступна всем владельцам планшетов iPad и смартфонов iPhone.

Не так давно специалисты выявили в тестовой версии системы iOS 13.5 новую опцию сканера Face ID. Технология может оперативно распознавать маску, надетую на лицо, и требовать ввести пароль для разблокировки мобильного аппарата.